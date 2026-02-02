FOGGIA – È partito nella notte il presidio dell’Esercito nell’area della stazione ferroviaria di Foggia. I militari sono entrati in servizio nell’ambito dell’operazione nazionale “Strade Sicure”, all’interno di un piano di rafforzamento della sicurezza urbana predisposto dalla Prefettura e condiviso con amministrazione comunale e forze dell’ordine.

L’intervento si inserisce in una strategia più ampia di controllo del territorio in una delle zone considerate più sensibili della città, con l’obiettivo di contrastare degrado e microcriminalità e aumentare la percezione di sicurezza per residenti e viaggiatori.

A rivendicare il risultato è il comitato civico “Difendiamo il Quartiere Ferrovia di Foggia”, che negli ultimi mesi ha promosso una mobilitazione culminata nella raccolta di oltre 3.300 firme per chiedere l’impiego dei militari a presidio del quartiere. Un tema finito più volte anche al centro del dibattito pubblico e dell’attenzione mediatica, tra cronaca e richieste di interventi strutturali.

Secondo quanto documentato, il servizio non si sarebbe limitato alla presenza fissa in piazzale Vittorio Veneto: nella prima notte di attività, i militari avrebbero effettuato anche passaggi e controlli su viale XXIV Maggio e nelle strade perpendicolari, con un’azione di pattugliamento più ampia rispetto al solo punto stazione.

Il dispositivo prevede un sistema di vigilanza armata con una pattuglia composta da due militari, organizzata su turni di sei ore a giorni alterni, nelle fasce 19:00–01:00 e 01:00–07:00.

Un presidio che, pur rappresentando un primo step, viene letto dal territorio come un segnale concreto dopo mesi di richieste e segnalazioni. Restano però sul tavolo le altre criticità strutturali della zona, su cui residenti e comitati chiedono interventi continui e coordinati. Dal comitato sottolineano che si tratta “di una svolta” per interrompere la normalizzazione del degrado e chiedono che il rafforzamento della presenza sul territorio non resti un’azione episodica ma si traduca in continuità, controllo costante e misure parallele di riqualificazione urbana.