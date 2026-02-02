Francesco Granatiero (Manfredonia, 1971) fa un originale omaggio, bonariamente ironico, al Carnevale di Manfredonia. Si tratta di una creazione generata, molto recentemente, attraverso strumenti di Intelligenza Artificiale.

L’opera, realizzata con “raphael.app”, su prompt del medesimo artista, raffigura alcuni elementi simbolici della storica kermesse sipontina.

Nell’immagine compaiono simboli iconici come la maschera di “Ze Peppe” e la farrata, rustico salato tipico del periodo. Vi è anche, in chiave ironica, un riferimento all’attualità politica locale. Ciò attraverso la figura del sindaco in carica, ovvero Domenico La Marca, che, nella mano destra, ha, come il “Ze Peppe” dell’immagine a cui si sta facendo riferimento, una farrata e, nella mano sinistra, una sorta di miniatura (un plastico) del Palazzo di Città, cioè dello storico “Palazzo S. Domenico”.

L’attuale primo cittadino di Manfredonia, nell’immagine satirica di Granatiero, sembra essere, infine, un tutt’uno, pressoché statuario, con la grande farrata sorretta da “Ze Peppe”.

L’opera è stata successivamente animata tramite “vidnoz.com”, sempre su prompt del medesimo artista.

Un esempio efficace di come la creatività digitale possa dialogare con la cultura popolare, rinnovandone lo spirito attraverso nuovi linguaggi visivi.