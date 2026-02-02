“Il profilo migliore”, a Cerignola il romanzo che racconta il confine tra identità e social

CERIGNOLA – Il confine sottile tra essere e apparire, tra identità autentica e immagine costruita per i social. È questo il cuore de “Il profilo migliore”, il romanzo della giovane autrice molfettese Sara Fiumefreddo, presentato lo scorso venerdì al Mondadori Point di Cerignola.

Un incontro partecipato, moderato da Margherita Setteducati, durante il quale l’autrice ha raccontato la nascita della sua passione per la scrittura, il percorso che l’ha portata a trasformarla in una professione e le difficoltà legate all’uso consapevole dei social media, oggi strumenti centrali tanto nella vita privata quanto in quella lavorativa.

Attraverso la protagonista Monica Spedicato, “Il profilo migliore” (Another Coffee Stories) affronta temi che parlano soprattutto alla Generazione Z: amicizia, identità, pregiudizi, rapporto con la fama e con l’approvazione esterna, spesso misurata in like e cuoricini. Questioni che interpellano anche il mondo adulto, chiamato a comprendere quella che l’autrice definisce una vera e propria “spirale digitale” che avvolge ormai tutti.

Il dibattito che ne è seguito ha visto il coinvolgimento attivo del pubblico, che ha potuto confrontarsi con l’autrice non solo sulla trama del libro, ma anche sulle tematiche sociali e culturali affrontate nel romanzo

L’evento rientra nel calendario di appuntamenti culturali promossi dalla libreria cerignolana ed è disponibile integralmente sulla pagina Instagram del Mondadori Point. Il book tour del romanzo proseguirà in Puglia con due nuove tappe: sabato 7 febbraio a Bitonto e domenica 8 febbraio a Manduria.