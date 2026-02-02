La Giunta comunale di Manfredonia ha approvato la determinazione dei valori indicativi delle aree fabbricabili ai fini IMU per l’annualità 2026, confermando sostanzialmente i parametri già fissati per il 2025. La decisione arriva con deliberazione assunta nella seduta del 30 gennaio 2026, e punta a offrire un riferimento tecnico sia ai contribuenti sia all’ufficio tributi, ribadendo però un principio: i valori tabellari sono orientativi e non sostituiscono la valutazione del “valore venale in comune commercio” al 1° gennaio dell’anno d’imposta, come previsto dalla normativa nazionale.

Il provvedimento richiama l’impianto normativo che governa l’imposta municipale: da un lato la definizione di area edificabile collegata agli strumenti urbanistici adottati dal Comune; dall’altro i criteri di stima della base imponibile, che tengono conto di zona, indice edificatorio, destinazione d’uso consentita, eventuali oneri di adattamento e prezzi medi di mercato. In questo contesto, Manfredonia sceglie la strada della continuità: secondo l’atto, l’adeguamento ISTAT — in una fase segnata da instabilità geopolitica e forti rincari energetici e delle materie prime — non si traduce automaticamente in un incremento del valore dei terreni edificabili. Anzi, la complessità dei meccanismi attuativi del PRG e i tempi dell’urbanistica vengono descritti come fattori che, di fatto, frenano una rivalutazione generalizzata dei suoli.

L’elemento operativo più rilevante è la conferma della tabella “Valori indicativi IMU 2026”, articolata per zone omogenee del PRG, che diventa l’allegato tecnico di riferimento. Ma l’atto introduce (o, meglio, ribadisce in modo esplicito) una graduazione importante legata allo stato dei piani attuativi: in assenza di piano attuativo il valore IMU da assumere come riferimento può scendere al 20% del valore tabellare; se il piano è adottato si sale al 75%; con piano approvato, si applica il 100%. Una scelta che, in sostanza, riconosce un diverso “grado di edificabilità effettiva” a seconda dell’avanzamento degli strumenti attuativi e mira a rendere più coerente la tassazione con la concreta possibilità di trasformazione urbanistica.

Non solo. La delibera puntualizza anche il caso delle zone agricole interessate da impianti FER (fonti energetiche rinnovabili): qui il valore di riferimento ai fini IMU viene ricavato da quello attribuito alle aree per insediamenti produttivi (P.I.P.), segnalando un’equiparazione che guarda alla diversa capacità reddituale e alla differente vocazione economica dei terreni quando ospitano infrastrutture energetiche.

A cura di Michele Solatia.