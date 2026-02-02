MagicLand apre le selezioni per la stagione 2026: oltre 400 posizioni disponibili

MagicLand, il più grande parco divertimenti del Centro-Sud Italia, avvia ufficialmente la campagna di recruiting per la stagione 2026, mettendo a disposizione oltre 400 opportunità di lavoro complessive tra alta e bassa stagione, a supporto delle attività del parco tematico e del parco acquatico MagicSplash.

Le selezioni interessano numerosi ambiti operativi e riguardano le seguenti figure professionali:

addetti alle attrazioni, accoglienza e biglietterie, negozi, ristorazione e caffetteria, artistico, manutenzione attrazioni e manutenzione idraulica, oltre ad assistenti bagnanti e aspiranti assistenti bagnanti.

Nel dettaglio, il piano prevede un significativo incremento di personale nelle aree Attrazioni, Ristorazione, Accoglienza e Negozi, oltre all’inserimento di circa 40 assistenti bagnanti dedicati alla sicurezza e all’operatività di MagicSplash.

MagicLand ricerca sia profili con esperienza sia candidati alla prima esperienza, accomunati da attitudine al contatto con il pubblico, capacità di lavorare in team e disponibilità a turni, weekend e festivi. Per la maggior parte delle posizioni è richiesta la conoscenza della lingua inglese, il domicilio a Valmontone o nelle zone limitrofe e il possesso della patente di guida con mezzo proprio.

Particolare attenzione è riservata alla selezione degli assistenti bagnanti. Oltre ai candidati già in possesso di brevetto A.B. e certificazione BLSD in corso di validità, il parco offre anche a chi ne è sprovvisto la possibilità di accedere a un percorso formativo gratuito, comprensivo di corso per Assistente Bagnante e BLSD, finalizzato all’inserimento lavorativo all’interno di MagicSplash.

Le opportunità prevedono contratti stagionali a tempo determinato per la stagione 2026, in un contesto di lavoro dinamico e strutturato, orientato alla crescita professionale. Per alcune figure manageriali, come il Responsabile Reparto Food & Beverage, è previsto invece l’inserimento a tempo indeterminato.

Entrare a far parte del team MagicLand significa vivere un’esperienza professionale in uno dei principali poli dell’intrattenimento italiano, sviluppando competenze nei settori dell’ospitalità, del leisure e dei servizi al pubblico.

Le candidature possono essere inviate attraverso la sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale di MagicLand, consultando i profili aperti e allegando il proprio curriculum vitae ed eventuali certificazioni richieste.

Con questa nuova campagna di recruiting, MagicLand conferma il proprio impegno nella valorizzazione delle risorse umane come elemento centrale per garantire elevati standard di sicurezza, qualità del servizio e accoglienza, rafforzando al contempo il legame con il territorio e con le nuove generazioni di professionisti.

Lo riporta RomaToday.it