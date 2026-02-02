Edizione n° 5965

Manfredonia, 650mila euro di multe: ecco come il Comune "vincola" la spesa nel 2026

MANFREDONIA MULTE Manfredonia, 650mila euro di multe: ecco come il Comune “vincola” la spesa nel 2026

Su questa previsione viene calcolato e detratto il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) pari a 110.552,61 euro, arrivando a un netto di 539.447,39 euro da iscrivere a bilancio

Manfredonia, 650mila euro di multe: ecco come il Comune “vincola” la spesa nel 2026

Multe stradali

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
2 Febbraio 2026
Manfredonia // Politica //

La Giunta comunale di Manfredonia ha approvato la delibera con cui, per il 2026, definisce la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, applicando i vincoli previsti dall’art. 208 del D.Lgs. 285/1992.

Il punto di partenza è la stima degli incassi: l’Ente prevede 650.000 euro di entrate da multe. Su questa previsione viene calcolato e detratto il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) pari a 110.552,61 euro, arrivando a un netto di 539.447,39 euro da iscrivere a bilancio.

La scelta politica-amministrativa è di destinare alle finalità vincolate (quelle direttamente connesse alla sicurezza e alla gestione della circolazione stradale) il 70% del netto, con una quota indicata in delibera pari a 377.613,17 euro. In un passaggio successivo, lo stesso documento riporta la cifra 377.604,50 euro: una differenza minima che potrà essere chiarita in sede di rendicontazione e riscontro contabile.

Il riparto segue le tre macro-aree previste dal Codice della Strada (segnaletica, controlli/accertamento, altre finalità connesse), con percentuali che rispettano le soglie minime di legge (almeno 25% per ciascuna voce). Nel dettaglio, il 25% delle entrate vincolate va agli interventi sulla segnaletica, per 94.403,29 euro, interamente imputati al capitolo dedicato a sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica comunale.

La quota più consistente dopo le “altre finalità” è quella destinata al potenziamento delle attività di controllo e accertamento: 35%, pari a 132.164,61 euro. Dentro questa voce si articolano più linee di spesa: una parte su “servizi vari” connessi ai controlli (30%), l’acquisto di attrezzature e strumenti (30%), la formazione del personale (10%) e l’acquisto di automezzi, mobili e materiale informatico (30%).

Infine, il 40% viene collocato nelle altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, per 151.045,27 euro. Qui emergono due destinazioni specifiche: il Fondo previdenza e assistenza del Corpo di Polizia Locale (75%, pari a 113.283,95 euro) e un contributo alle associazioni di volontariato per la vigilanza scolastica (25%, pari a 37.761,32 euro).

La delibera sottolinea inoltre che gli importi restano “previsionali”: gli introiti saranno verificati a consuntivo e, in caso di maggiori incassi rispetto alle stime, il Comune procederà alla costituzione del vincolo sul risultato di amministrazione. L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

A cura di Michele Solatia.

1 commenti su "Manfredonia, 650mila euro di multe: ecco come il Comune “vincola” la spesa nel 2026"

  1. Solo? La cifra potrebbe decuplicarsi con occhi più attenti. Coddu fruttaiule venn semb sope i strisce bbló ?

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

