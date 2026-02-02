Manfredonia, 650mila euro di multe: ecco come il Comune “vincola” la spesa nel 2026

La Giunta comunale di Manfredonia ha approvato la delibera con cui, per il 2026, definisce la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, applicando i vincoli previsti dall’art. 208 del D.Lgs. 285/1992.

Il punto di partenza è la stima degli incassi: l’Ente prevede 650.000 euro di entrate da multe. Su questa previsione viene calcolato e detratto il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) pari a 110.552,61 euro, arrivando a un netto di 539.447,39 euro da iscrivere a bilancio.

La scelta politica-amministrativa è di destinare alle finalità vincolate (quelle direttamente connesse alla sicurezza e alla gestione della circolazione stradale) il 70% del netto, con una quota indicata in delibera pari a 377.613,17 euro. In un passaggio successivo, lo stesso documento riporta la cifra 377.604,50 euro: una differenza minima che potrà essere chiarita in sede di rendicontazione e riscontro contabile.

Il riparto segue le tre macro-aree previste dal Codice della Strada (segnaletica, controlli/accertamento, altre finalità connesse), con percentuali che rispettano le soglie minime di legge (almeno 25% per ciascuna voce). Nel dettaglio, il 25% delle entrate vincolate va agli interventi sulla segnaletica, per 94.403,29 euro, interamente imputati al capitolo dedicato a sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica comunale.

La quota più consistente dopo le “altre finalità” è quella destinata al potenziamento delle attività di controllo e accertamento: 35%, pari a 132.164,61 euro. Dentro questa voce si articolano più linee di spesa: una parte su “servizi vari” connessi ai controlli (30%), l’acquisto di attrezzature e strumenti (30%), la formazione del personale (10%) e l’acquisto di automezzi, mobili e materiale informatico (30%).

Infine, il 40% viene collocato nelle altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, per 151.045,27 euro. Qui emergono due destinazioni specifiche: il Fondo previdenza e assistenza del Corpo di Polizia Locale (75%, pari a 113.283,95 euro) e un contributo alle associazioni di volontariato per la vigilanza scolastica (25%, pari a 37.761,32 euro).

La delibera sottolinea inoltre che gli importi restano “previsionali”: gli introiti saranno verificati a consuntivo e, in caso di maggiori incassi rispetto alle stime, il Comune procederà alla costituzione del vincolo sul risultato di amministrazione. L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

A cura di Michele Solatia.