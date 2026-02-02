ROMA – Si terranno sabato 7 febbraio alle ore 11, nella chiesa di San Salvatore in Lauro, i funerali di Maria Rita Parsi, psicoterapeuta e scrittrice che ha dedicato gran parte della sua vita alla tutela dei diritti dei bambini, morta a 78 anni.

A darne notizia sono Piergiorgio Assumma e Stefania Massimiliani, amici intimi della professionista. La camera ardente sarà allestita nello stesso luogo, San Salvatore in Lauro, giovedì 5 e venerdì 6 febbraio, dalle 9 alle 19. Al momento, viene riferito, non è ancora chiaro se verrà disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso.

Intanto arriva anche il cordoglio dei frati minori cappuccini del convento di San Pio a San Giovanni Rotondo, che in un messaggio pubblicato sui canali ufficiali ricordano la psicoterapeuta come una “fervente e autentica devota” del santo di Pietrelcina. Parsi era stata ospite in diverse produzioni televisive dedicate a Padre Pio e, in una trasmissione di Padre Pio Tv, lo aveva definito una “linea guida” personale, sottolineandone la capacità di “agire per aiutare gli altri”, con quella che lei stessa aveva descritto come una sorta di “terapia dell’immediato”.

Figura molto nota anche al grande pubblico, Parsi ha ricevuto importanti riconoscimenti: nel 2007 la medaglia d’oro della Camera dei Deputati (a nome del Comitato scientifico internazionale del Centro Pio Manzù) e nel 2009 il Premio nazionale Paolo Borsellino. È stata spesso presente nei media italiani come esperta, editorialista e commentatrice. Tra le ultime apparizioni televisive, quella del 31 gennaio a Storie al bivio su Rai 2, dove era intervenuta su un caso di femminicidio.

Nel corso della carriera ha pubblicato numerosi volumi con diversi editori, affrontando temi come le emozioni, l’infanzia, gli abusi sui minori e le fragilità adolescenziali, fino all’ultimo lavoro dedicato agli anziani.

