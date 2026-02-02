Edizione n° 5965

BALLON D'ESSAI

VALERIO MEROLA // Valerio Merola: “Sono stato con tremila donne, non mi sono mai innamorato veramente”
2 Febbraio 2026 - ore  09:57

CALEMBOUR

CRANS-MONTANA AURORA // Crans-Montana: Aurora, di San Nicandro, dona i capelli agli ustionati
2 Febbraio 2026 - ore  10:41

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // Maria Rita Parsi, funerali a Roma: da giovedì la camera ardente. «Era devota a Padre Pio»

PARSI ROMA Maria Rita Parsi, funerali a Roma: da giovedì la camera ardente. «Era devota a Padre Pio»

Intanto arriva anche il cordoglio dei frati minori cappuccini del convento di San Pio a San Giovanni Rotondo

È morta Maria Rita Parsi, psicoterapeuta in prima linea per i diritti dell’infanzia

Maria Rita Parsi - ph ansa

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Febbraio 2026
Gargano // Manfredonia //

ROMA – Si terranno sabato 7 febbraio alle ore 11, nella chiesa di San Salvatore in Lauro, i funerali di Maria Rita Parsi, psicoterapeuta e scrittrice che ha dedicato gran parte della sua vita alla tutela dei diritti dei bambini, morta a 78 anni.

A darne notizia sono Piergiorgio Assumma e Stefania Massimiliani, amici intimi della professionista. La camera ardente sarà allestita nello stesso luogo, San Salvatore in Lauro, giovedì 5 e venerdì 6 febbraio, dalle 9 alle 19. Al momento, viene riferito, non è ancora chiaro se verrà disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso.

Intanto arriva anche il cordoglio dei frati minori cappuccini del convento di San Pio a San Giovanni Rotondo, che in un messaggio pubblicato sui canali ufficiali ricordano la psicoterapeuta come una “fervente e autentica devota” del santo di Pietrelcina. Parsi era stata ospite in diverse produzioni televisive dedicate a Padre Pio e, in una trasmissione di Padre Pio Tv, lo aveva definito una “linea guida” personale, sottolineandone la capacità di “agire per aiutare gli altri”, con quella che lei stessa aveva descritto come una sorta di “terapia dell’immediato”.

Figura molto nota anche al grande pubblico, Parsi ha ricevuto importanti riconoscimenti: nel 2007 la medaglia d’oro della Camera dei Deputati (a nome del Comitato scientifico internazionale del Centro Pio Manzù) e nel 2009 il Premio nazionale Paolo Borsellino. È stata spesso presente nei media italiani come esperta, editorialista e commentatrice. Tra le ultime apparizioni televisive, quella del 31 gennaio a Storie al bivio su Rai 2, dove era intervenuta su un caso di femminicidio.

Nel corso della carriera ha pubblicato numerosi volumi con diversi editori, affrontando temi come le emozioni, l’infanzia, gli abusi sui minori e le fragilità adolescenziali, fino all’ultimo lavoro dedicato agli anziani.

Fonte: Leggo.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«L’amore non muore mai di morte naturale.» — Le quattro stanze del cuore – Anaïs Nin

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO