Martina Carbonaro uccisa a sassate, l’ex fidanzato verso il processo: cade l’aggravante della crudeltà

Cade l’aggravante della crudeltà, ma resta l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato. È questa la conclusione a cui è giunta la Procura di Napoli Nord, che ha formalmente chiuso le indagini sull’omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa il 26 maggio 2025 ad Afragola, all’interno di un edificio abbandonato nei pressi dello stadio cittadino.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’ex fidanzato della ragazza, Alessio Tucci, 19 anni, reo confesso, va ora verso il processo. Gli inquirenti, coordinati dall’ufficio guidato dal procuratore Domenico Airoma, hanno escluso l’aggravante della crudeltà, ma mantengono la contestazione dei motivi abietti e futili, oltre alla volontarietà dell’azione.

Nel capo d’imputazione, la Procura contesta a Tucci l’omicidio volontario aggravato da più circostanze. La difesa, rappresentata dall’avvocato Mario Mangazzo, attende ora l’accesso agli atti. «Adesso possiamo chiedere e analizzare la documentazione – ha dichiarato il legale – per valutare se richiedere un nuovo interrogatorio o depositare una memoria difensiva».

Secondo quanto emerso dalle indagini, Martina Carbonaro sarebbe stata convinta dall’ex fidanzato a seguirlo all’interno di un edificio in ristrutturazione. Dopo aver respinto un suo approccio, la giovane sarebbe stata colpita con una pietra, riportando ferite mortali. Il corpo della 14enne venne successivamente occultato sotto un armadio, tra cumuli di rifiuti presenti nello stabile. Un tentativo di nascondere il delitto che non impedì agli investigatori di risalire rapidamente alla responsabilità del giovane.

Nelle ore successive alla scomparsa di Martina, Tucci avrebbe tentato di sviare le indagini, arrivando persino a partecipare alle ricerche della ragazza insieme a familiari e volontari. Attualmente il 19enne si trova in stato di detenzione. La chiusura dell’inchiesta apre ora la strada al dibattimento processuale, mentre resta forte l’attenzione pubblica su un caso che ha profondamente scosso la comunità locale e riacceso il dibattito sulla violenza giovanile e sui femminicidi tra adolescenti.