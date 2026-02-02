Ricognizione, aggiornamento e — in alcuni casi — rimodulazione delle tariffe: la Giunta comunale di Manfredonia ha approvato la rideterminazione dei costi applicati alla documentazione rilasciata dai servizi Anagrafe e Stato civile, con un atto licenziato nella seduta del 30 gennaio 2026. Al centro del provvedimento c’è un’operazione di riordino che tiene insieme norme storiche (diritti di segreteria e diritti fissi) e nuove esigenze amministrative: arrotondamenti ai 5 centesimi e integrazione dei pagamenti nel circuito PagoPA.

Il documento parte da un dato: i Servizi demografici gestiscono certificazioni, documenti d’identità, matrimoni civili e pubblicazioni. Su questo perimetro si innesta un sistema tariffario costruito su fonti normative diverse. Per i certificati anagrafici e per una serie di atti (atti notori, nulla osta, autenticazioni di firma), restano in campo i diritti di segreteria comunali previsti dalla Legge 604/1962, con importi “storici” (ad esempio 0,26 euro in carta semplice e 0,52 euro in carta resa legale, oltre ai costi più elevati in caso di redazione manuale con ricerca d’archivio). Per i certificati di stato civile, invece, viene richiamata l’esenzione totale da bollo e diritti, più volte confermata dalla normativa.

Il capitolo più sensibile, per l’utenza, riguarda la carta d’identità elettronica (CIE). La delibera ricostruisce il quadro: lo Stato fissa un corrispettivo per il ristoro dei costi di gestione, mentre i Comuni applicano diritti fissi e diritti di segreteria nei limiti consentiti. A Manfredonia, il prezzo della CIE risulta aggiornato a 22,21 euro, mentre il costo del duplicato in caso di smarrimento è indicato in 27,37 euro, includendo le voci dovute allo Stato. In pratica, l’atto consolida una struttura di costo già conosciuta negli uffici, ma la inserisce dentro un’operazione più ampia di razionalizzazione.

La Giunta esplicita poi due elementi “di sistema” che incidono direttamente sul rapporto tra cittadino e sportello. Il primo è la norma che, dal 2018, ha avviato la sospensione del conio delle monete da 1 e 2 centesimi e consente a soggetti pubblici di arrotondare al multiplo di cinque centesimi più vicino. Il secondo è l’obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di rendere i pagamenti interoperabili tramite PagoPA, per velocizzare e standardizzare gli incassi. In altre parole: meno contante, più tracciabilità e maggiore uniformità nelle procedure.

C’è, inoltre, un aspetto pratico tutt’altro che secondario: l’ente dispone di giacenze di marche da 0,26 euro già acquistate e custodite in tesoreria, per un importo complessivo di circa 1.800 euro. Per evitare sprechi e possibili profili di danno erariale, la delibera stabilisce di utilizzare tali marche fino a esaurimento esclusivamente per i certificati d’anagrafe manuali, secondo quanto indicato nelle tabelle allegate.

Infine, un passaggio che cambia la percezione dei costi per molti cittadini: la delibera ricorda la possibilità di ottenere gratuitamente i certificati anagrafici online tramite ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), accedendo con identità digitale (SPID, CIE o CNS). Un richiamo che, se da un lato ridimensiona l’impatto di eventuali rimodulazioni tariffarie allo sportello, dall’altro incentiva l’uso dei canali digitali e alleggerisce il carico degli uffici.

A cura di Michele Solatia.