2 Febbraio 2026

2 Febbraio 2026 - ore  10:41

Revocato l'obbligo di dimora per il parroco accusato di omicidio stradale

PARROCO OMICIDIO Revocato l’obbligo di dimora per il parroco accusato di omicidio stradale

Torna in libertà don Nicola D’Onghia, il parroco 54enne accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso per la morte di Fabiana Chiarappa, 32 anni

ph ansa

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Febbraio 2026
Bari // Cronaca //

BARI – Torna in libertà don Nicola D’Onghia, il parroco 54enne accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso per la morte di Fabiana Chiarappa, 32 anni, soccorritrice del 118. Il giudice per le indagini preliminari ha infatti revocato la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Noci, accogliendo l’ultima istanza presentata dalla difesa.

La vicenda risale alla sera del 2 aprile scorso, quando la donna perse il controllo della moto sulla strada statale 172, nel tratto compreso tra i comuni di Turi e Putignano, in provincia di Bari. Secondo la ricostruzione della Procura, pochi secondi dopo la caduta, la vittima sarebbe stata investita dall’auto guidata dal parroco, riportando ferite mortali.

Don D’Onghia era stato posto agli arresti domiciliari il 29 aprile 2025; dopo circa un mese, la misura era stata attenuata nell’obbligo di dimora a Noci, provvedimento che gli aveva impedito di svolgere il suo ministero nella chiesa di San Giovanni Battista a Turi. A fine novembre, la Corte di Cassazione aveva respinto una precedente richiesta di revoca avanzata dai suoi legali, gli avvocati Federico Straziota e Vita Mansueto.

L’ultima istanza, presentata al gip, è stata invece accolta anche grazie al parere favorevole della Procura di Bari. Le indagini sono state coordinate dal procuratore aggiunto Ciro Angelillis e dalla pm Ileana Ramundo, con il supporto dei carabinieri.

Per il parroco resta comunque in vigore la sospensione della patente di guida, mentre il procedimento giudiziario prosegue.

Fonte Ansa.

LASCIA UN COMMENTO