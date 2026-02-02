Perdere due figlie di appena sei anni senza conoscere il loro destino, senza una tomba e senza certezze. È l’incubo che accompagna da quindici anni la vicenda di Alessia e Livia Schepp, iniziata con una separazione in Svizzera e conclusa con il suicidio del padre nelle campagne della provincia di Foggia.

Le gemelline, nate il 7 ottobre 2004 a Saint-Sulplice, scompaiono tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2011. Figlie di Mathias Kaspar Schepp, nato a Toronto nel 1967, e di Irina Lucidi, italiana di Ascoli Piceno, crescono in una famiglia che si sgretola dopo pochi anni. Il matrimonio, nato da un colpo di fulmine, entra in crisi, il padre affronta un percorso psicologico e nell’agosto 2010 arriva la separazione, mai accettata da Mathias.

Il 29 gennaio 2011 l’uomo prende le bambine per trascorrere con loro il fine settimana, con l’accordo di riportarle a scuola il lunedì. È l’ultima volta in cui Alessia e Livia vengono viste con certezza in vita, ancora in Svizzera. Il giorno dopo Mathias invia alla ex moglie un messaggio rassicurante, ma la sua Audi A6 nera ha già oltrepassato il confine francese.

La ricostruzione degli inquirenti parla di un viaggio attraverso Svizzera, Francia e Italia. Il 30 gennaio l’ultimo sms, poi il cellulare spento e gettato via. Il 31 gennaio l’arrivo a Marsiglia, il prelievo di 7.500 euro e l’acquisto di tre biglietti per la Corsica. Sul traghetto per Propriano le gemelline vengono avvistate per l’ultima volta in modo attendibile.

Dopo lo sbarco in Corsica, il quadro si fa incerto. Mathias rientra sul continente, spedisce cartoline e lettere, entra in Italia il 2 febbraio, percorre la penisola e il 3 febbraio 2011 si toglie la vita gettandosi sotto un treno a Cerignola Campagna. Nell’auto non ci sono tracce delle bambine: niente vestiti, niente seggiolini. L’unico elemento utile è il navigatore satellitare, che consente di ricostruire parte del percorso.

Nei giorni successivi arrivano le lettere dell’orrore. In una di queste, Mathias scrive alla ex moglie di aver ucciso le figlie, sostenendo che non abbiano sofferto. Un duplice infanticidio seguito dal suicidio diventa l’ipotesi investigativa più accreditata, ma i corpi non vengono mai ritrovati.

Accanto a questa ricostruzione resta una speranza mai del tutto spenta. Nel 2014, la trasmissione Chi l’ha visto rende nota una lettera anonima che sostiene che Alessia e Livia siano vive in Canada, grazie a documenti falsi. Una testimone racconta di aver visto il padre con le bambine a Sanremo mentre parlava proprio di passaporti e Canada. Le immagini delle gemelle vengono diffuse anche in Nord America, ma nessuna segnalazione porta a una svolta.

L’ipotesi che le bambine possano essere state affidate a terzi, forse separate, non è mai stata esclusa del tutto, proprio perché non esiste una prova definitiva della loro morte. Se fossero vive, oggi avrebbero 21 anni.

La madre Irina Lucidi ha trasformato il dolore in impegno civile. Nel 2015 ha raccontato la sua storia nel libro “Mi sa che fuori è primavera”, scritto con Concita De Gregorio, denunciando anche le difficoltà incontrate nelle prime ore dopo la scomparsa. Da quell’esperienza è nata la fondazione Missing Children Switzerland, creata per intervenire immediatamente nei casi di minori scomparsi, colmando un vuoto allora esistente.

Nel 2020 la fondazione ha rilanciato un appello con immagini digitalmente invecchiate delle gemelline, senza esito. Oggi resta una verità incompleta: la pista dell’omicidio è la più probabile, ma l’assenza di prove definitive mantiene aperta una piccola, ostinata speranza. Alessia e Livia Schepp restano uno dei misteri irrisolti più dolorosi e complessi della storia recente.

Lo riporta leggo.it.