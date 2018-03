Bari, controlli su porto: sequestro eroina e anabolizzanti

Di:

Bari – I militari del Comando provinciale della Finanza di Bari, in collaborazione con funzionari del locale ufficio delle Dogane, all’esito di un accurato controllo, eseguito all’interno dell’Area portuale, hanno proceduto al sequestro di oltre 105 chilogrammi di sostanza stupefacente di tipo eroina. In dettaglio, i militari della Finanza hanno appurato che loera nascosto in un doppiofondo ricavato all’interno della tettoia di un’autovettura monovolume sbarca da una motonave proveniente dalla Grecia, di nazionalità bulgara, di 46 e 38 anni, sono stati tratti in arresto, per traffico internazionale di sostanze stupefacenti ed associati nel carcere di Bari., i militari del comando provinciale di Bari, all’esito di specifici controlli all’interno del porto, hanno sequestratopari a chilogrammi 33,500 di farmaci privi della prescritta autorizzazione sanitaria. Nel dettaglio, i militari della Finanza hanno accertato che i farmaci sequestrati sono classificati nella tabella del ministero della salute come sostanze dopanti con un valore di mercato di oltre 400mila euro. Un cittadino bulgaro è stato denunziato all’autorità giudiziaria.