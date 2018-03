Di:

Foggia, sparatoria via Candelaro, arrestato 29enne ultima modifica: da

Foggia – SPARATORIA in Zona Candelaro: gli uomini della Mobile di Foggia, del dirigente, arrestano il presunto autore. Sequestrata l’arma utilizzata. Come ricordato, lo scorso 22 febbraio era stata segnalata una sparatoria in via Amorico-Rione Candelaro, con intervento del personal della Mobile e della Polizia Scientifica. Nella circostanza, in vari punti, erano stati rinvenuti e sequestrati 4 bossoli di pistola calibro 9 corto mod.380 auto.Nel corso delle prime attività investigative, personale della Sezione criminalità Organizzata aveva accertato che nella citata zona due soggetti si erano affrontati con armi da sparo. Nel pomeriggio del 25 febbraio,, classe 1984, pregiudicato, è stato sottoposto a perquisizione domiciliare con rinvenimento di un’arma da fuoco modificata corrispondente ad una pistola semiautomatica corredata di caricatore e rifornita di 4 cartucce calibro 9 corto mod.380 auto.Da qui l’arresto del soggetto per, nonché ricettazione delle stesse e dopo le formalità di rito lo stesso soggetto veniva associato nel carcere di Foggia. In seguito, mediante i rilievi della Scientifica, gli inquirenti hanno accertato che uno dei 4 bossoli rinvenuti in via Amorico – dopo era stata segnalata la sparatoria – era esploso dalla pistola rinvenuta e sequestrata allo stessoRedazione Stato@riproduzioneriservata