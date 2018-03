Lemma: “solidarietà a Pignatelli, bersaglio omofobia becera”

Di:

Bari – “Piena e convinta vicinanza e solidarietà a Luigi Pignatelli, bersaglio di una omofobia becera e violenta. Luigi, operatore culturale tra i più impegnati sul territorio e presidente di Arcigay, sabato pomeriggio ha subìto una aggressione verbale e fisica da una ‘banda’ di teppisti che ha rovinato uno splendido pomeriggio di cultura e condivisione, uno dei tanti momenti che vede Luigi tra i protagonisti in Città Vecchia come in altri quartieri di Taranto. Ma l’omofobia e l’ignoranza non hanno confine e carta di identità. Vanno combattute e denunciate. Cultura e confronto continuo, in questo senso, restano le armi più efficaci di prevenzione. E mi piace sottolineare l’immediata solidarietà di tanti cittadini che, stando a quanto appreso, ha presto circondato Luigi dopo l’aggressione.

Mi auguro che le indagini possano, in tempi brevi, far risalire agli autori di questa vile aggressione”. Una nota della consigliera regionale del Pd Anna Rita Lemma.

Redazione Stato