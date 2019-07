“Limite 80 km/h su autostrada Canosa – Napoli: tutor illegittimo”

Di:

Foggia. “LIMITE 80 km/h – Autosrtada A/16 Canosa – Napoli: tutor illegittimo”: è quanto rende noto l’Avv. Marco Trivisonne del Foro di Foggia.

”In data 21.10.2016 – spiega l’avvocato – veniva notificato all’impresa “D’Aries s.r.l.”, con sede legale in Lucera (FG) il verbale di contravvenzione al codice della strada SCV/0005049980 Reg. Gen. 2595123 elevato dalla Polizia Stradale del Centro Nazionale Accertamento Infrazioni in data 13.10.2016 (…). Con il suddetto verbale veniva contestata la violazione dell’art. 142, comma 9, del Codice della Strada perché “…Superava di oltre 40 km/h e di non oltre 60 km/hi limiti massimi di velocità…”. La violazione sarebbe avvenuta in data 26.08.2016 sull’autostrada A16, in un tratto sito nel comune di Mugnano del Cardinale (AV) – limite di velocità 80 km/h; l’infrazione in questione veniva rilevata a mezzo di apparecchio SICVE, ma non immediatamente contestata dagli operatori.

Con l’opposto verbale è stato ingiunto il pagamento in misura ridotta della somma di € 708,00 in favore del Ministero dell’Interno oltre alla decurtazione di 6 punti dalla patente di guida e la sanzione accessoria della sospensione della patente; il predetto verbale veniva impugnato dallo scrivente difensore innanzi al Giudice di Pace di Avellino; il Giudice di Pace di Avellino, accogliendo il ricorso dello scrivente difensore, con sentenza nr. 551/2017 depositata in Cancelleria in data 24.02.2017 “ritenendo fondata la censura sulla necessità di taratura periodica dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità” accoglieva il ricorso e per l’effetto annullava il verbale impugnato”.

Redazione Stato Quotidiano.it