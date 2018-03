Manfredonia, furto in appartamento: ferito uno dei ladri

Di:

Manfredonia. FURTO in appartamento nel pomeriggio in Via San Francesco. Da raccolta dati, 3 giovani con il volto travisato hanno rotto una finestra laterale di un pianterreno e sono entrati nell’immobile. Non stabilito cosa sia stato sottratto dall’appartamento. Uno dei 3 ladri si sarebbe ferito durante la rottura di un vetro. Per i fatti è stata esposta una regolare denuncia alle forze dell’ordine.

Da raccolta dati, i 3 giovani avrebbero attaccato, nei giorni precedenti al furto, un adesivo vicino alle due estremità della porta. Una volta accertato la mancata rimozione, dopo giorni, dello stesso adesivo, avrebbero perpetrato il furto, certi dell’assenza di persone nei locali.

FOTO A CURA DI CLAUDIO CASTRIOTTA



Redazione Stato Quotidiano.it – Riproduzione riservata