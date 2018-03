Manfredonia, appello al voto M5S “Vogliamo un’occasione. Ce la siamo meritata”

Di:

”Cari Cittadini,

è arrivato il momento di dimostrare quanto abbiamo a cuore il nostro Paese e di come vogliamo che esso sia.

Un Paese in cui le Banche sono al servizio delle famiglie, delle imprese e tutelano il risparmio. Non sfruttano i cittadini ed i sacrifici di una vita per arricchire i soliti noti.

Dove le piccole imprese sono sostenute e lo Stato aiuta gli artigiani ed i commercianti. Non dove questi ultimi sono costretti a chiudere strozzati da un fisco iniquo, nell’indifferenza di chi governa. Dove la dignità è garantita e la qualità della vita migliore.

Dove nessuno resta indietro. Non dove la povertà aumenta giorno dopo giorno, sentendosi poveri ancor prima di esserlo.

Cosa ci impedisce di prendere in mano le nostre vite e tentare di ribellarci democraticamente? Sono cinque anni che il Movimento 5 Stelle combatte in Parlamento, abbiamo rifiutato un mare di soldi, ci siamo tagliati gli stipendi. Non abbiamo mai avuto timore di prendere di petto il potente di turno. Vogliamo solo un’occasione. Ce la siamo meritata.

Il 4 marzo possiamo dare, davvero, una svolta a tutto questo ed offrire un futuro migliore ai nostri figli.

Il Movimento 5 Stelle è l’unica possibilità dopo i fragorosi fallimenti delle altre forze politiche che ancora oggi sono a chiedere il voto sulla base delle macerie in cui hanno lasciato il Paese e le nostre vite.

Forze politiche che hanno dimostrato di essere fintamente contrapposte. Quando si tratta di conservare privilegi, anche sfavorendo il bene comune, sono compatte. Sempre.

Per votare il cambiamento bisogna fare una croce sul simbolo del Movimento 5 Stelle”.

MOVIMENTO 5 STELLE