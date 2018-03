Di:

Manfredonia, 02 marzo 2018. “Sono soddisfatta di questa campagna elettorale. Nonostante le avverse condizioni climatiche che non ci hanno permesso di muoverci come volevamo, siamo riusciti ad arrivare ai cittadini, anche ai più sfiduciati, senza una spasmodica presenza sui social e senza l’affissione selvaggia dei manifesti elettorali”. Parola dell’Avv. Michela D’Onofrio, candidata alla Camera dei Deputati, per il collegio uninominale Manfredonia- Cerignola con ‘Liberi e Uguali’.

Ieri, nella sede del comitato in Via San Lorenzo a Manfredonia, D’Onofrio ha analizzato il momento della campagna elettorale a pochi giorni dalle urne.

Per l’ultimo appello al voto è stata accompagnata da Anna Rizzi Francabandiera, candidata al Senato per il collegio uninominale Puglia3-Andria, Annalisa Pannarale, candidata al collegio plurinominale per il Senato 01, e Gianna Fratta , candidata alla Camera dei Deputati nel collegio di Foggia.

“Vengo dalla società civile – ha detto Michela D’Onofrio -, è stata un’avventura che ho sposato con orgoglio e onore anche perché ‘Liberi e Uguali’ rappresenta davvero l’unica possibilità di riuscire a rifondare in maniera sana la Sinistra storica del nostro Paese. All’inizio ero timorosa – ha aggiunto -, ma poi mi sono appassionata; spero di essere stata all’altezza del compito che mi hanno suggerito i miei mentori. Il mio ruolo è essere portavoce delle esigenze dei cittadini. Mi chiedono se accetterei di fare alleanza: la mia risposta è affermativa solo se si tratta di una coalizione di scopo e comunque mai con il centrodestra, che per me resta opposizione”.

VIDEO









“Si è formato un filo rosso che unisce tutti i candidati, in quanto i contenuti sono gli stessi per noi di ‘Liberi e Uguali’. Personalmente mi sono sempre battuta per il lavoro e combatterò ancora affinché il lavoro non diventi più precario di quanto già non lo sia a causa dei provvedimenti di questo governo. Il Meridione ha bisogno di una spinta in avanti e il precariato incalzante non lo farebbe di certo. Allo stesso modo, mi indigno se sento parlare di contratti da destinare alle donne che badano alla casa e ai figli, perché faremmo un balzo all’indietro di decenni”, dice Anna Rizzi Francabandiera .

“Ho girato molto per questa campagna elettorale e mi fa sempre dispiacere che i giovani siano praticamente assenti – ha detto nel suo intervento Gianna Fratta-, perché il programma di ‘Liberi e Uguali’ è destinato soprattutto a loro, poichè mira a garantire quelle che sono le strutture per vivere sereni, studiare gratuitamente e poter arrivare a un lavoro degno che rappresenta il fondamento della nostra Costituzione. ‘Liberi e Uguali’ porta avanti pochi concetti ma concreti”, ha concluso la Fratta.

A cura di Libera Maria Ciociola

Manfredonia, 02 marzo 2018