Mega rissa con zappa e accetta, 5 arresti a Cerignola

Foggia/Cerignola, 2 marzo 2018. Con l’accusa di “rissa aggravata, violenza e resistenza a pubblico ufficiale in concorso”, gli agenti della P.S. – del Reparto Prevenzione Crimine di Pescara -, con gli agenti della Squadra di P.g. del Commissariato di Cerignola hanno arrestato:

Dilisio Pasquale, cerignolano, classe 1996; Dileo Savino, cerignolano, classe 1996; Russo Nicola, cerignolano, classe 1982; Lospinoso Savino, cerignolano, classe 1995; Boldoi Maricel, rumeno, classe 1974; resisi responsabili dei reati di rissa aggravata e violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale in concorso.

I fatti

Alle ore 15.40 del 01 marzo 2018, la pattuglia Reparto Prevenzione Crimine nel transitare in via Aldo Moro ha notato la presenza di quattro persone di cui due armate di una grossa accetta ed una zappa all’inseguimento di altri due individui armati di grossi mattoni in cemento. Apparendo chiaro il reciproco intento offensivo, gli agenti hanno chiesto rinforzi tramite Centrale Operativa.

Giunti i rinforzi in pochi secondi, gli agenti hanno provveduto a bloccare uno dei due inseguiti, Boldoi Marcel, mentre il secondo è riuscito a dileguarsi. Nonostante la presenza degli agenti, Dilisio, Dileo, Russo e Lospinoso inveivano con violenza sia contro Boldoi che contro gli operatori di polizia; i cinque sono stati bloccati , con non poca fatica, grazie all’intervento di ulteriori rinforzi da parte degli Agenti del locale Commissariato.

Dal sistema di videosorveglianza presente in zona si è evidenziato che alla rissa iniziata alcuni minuti prima in via Scuola Agraria avevano partecipato in sei pertanto sono in atto le ricerche del sesto complice.

I cinque uomini sono stati posti agli arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Foggia.

Il deciso intervento della Polizia di Stato ha impedito che la situazione potesse degenerare in un più grave reato. Gli Agenti, quotidianamente, con la loro elevata professionalità assicurano ai cittadini di tutta la Provincia una maggiore percezione di sicurezza.

