“Notte degli Oscar” a Milano

Di:

Roma. La Puglia con Pugliapromozione e Apulia Film Commission è partner quest’anno della consueta maratona cinematografica di due giorni per prepararsi alla notte degli Oscar 2018 , organizzata da Vanity Fair a Milano.

L’ appuntamento è per il 3 e 4 marzo al The Space Cinema Odeon per vedere gratuitamente, in versione originale sottotitolata, i 9 film candidati come “Best Picture”.

Pugliapromozione presenta un video sul Bifest edizione 2018 che si terrà ad aprile e rappresenta una occasione anche per scoprire la Puglia. “Abbiamo scelto di partecipare già dall’ano scorso ad eventi come il Festival di Cannes e quello di Venezia per in cui il cinema è protagonista – commenta l’Assessore all’industria Turistica e Culturale della regione Puglia – E questo perché attraverso il cinema la Puglia, che è una delle location più gettonate e non solo dal cinema italiano, si promuove indirettamente con la sua luce particolare che i registi ben conoscono e i suoi paesaggi intensi. Si tratta di occasioni per apportare un contributo al racconto del territorio”. Il Binomio cinema promozione del territorio è vincente anche secondo Luca Scandale, responsabile del piano strategico del turismo Puglia 365.

“La collaborazione fra le agenzie Pugliapromozione e Apulia Film Commission è strategica. Attraverso le immagini della Puglia che appaiono nei film si raggiunge un vasto pubblico che viene invogliato a venire in Puglia per vivere un’esperienza di viaggio.”