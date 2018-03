Ritrovate “ossa umane” sulla Vieste – Mattinata: almeno 20 giorni per conferme RIS

Di:

Foggia/Vieste/Mattinata, 2 marzo 2018. Servirà un periodo compreso tra i “20 e 30 giorni” per una risposta dei Carabinieri del R.I.S.(Reparto Investigazioni Scientifiche) in merito al ritrovamento di “ossa, soprattutto di animali, tra le quali alcune di chiara provenienza umana” in una gravina (ma potrebbe trattarsi di una vallata) tra Vieste e Mattinata, “a una profondità di oltre 30 metri“.

Il rinvenimento dovrebbe risalire ad alcuni giorni fa. Fine della passata, inizio dell’attuale settimana. Ad intervenire i Carabinieri “Cacciatori“, da mesi presenti nel Gargano (in primis nel Viestano) “nel corso di un’attività di censimento e ispezione degli anfratti naturali presenti nel Gargano“. L’intervento dei Carabinieri sul posto non andrebbe correlato a una precedente segnalazione ma, come detto, a una programmata attività di “ispezione”.

Come detto, le ossa saranno ora inviate ai CC del RIS di Roma. Una risposta è attesa in un periodo compreso tra “20 e 30 giorni”. Il ritrovamento delle ossa da parte dei Carabinieri precederebbe le copiose nevicate che in questi giorni hanno interessato innanzitutto il Gargano Nord. Da qui, sarebbe stato programmato “un ulteriore sopralluogo” nell’area del ritrovamento, nei prossimi giorni, “con personale specializzato e attrezzature idonee“.

Relativamente a un legame tra i resti rinvenuti e una delle persone scomparse negli ultimi anni in Provincia di Foggia, al momento non ci sono conferme, ipotesi o piste preferenziali.

Da ricordare in ogni modo come, al momento, in Provincia, non ci sarebbero ricerche dei CC in merito a “pastori” scomparsi.

Ipotesi legame tra rinvenimento ossa e scomparse per “lupara bianca”

Dopo aver stabilito ufficialmente il rinvenimento di ossa appartenenti a un corpo umano, attraverso le analisi dei Carabinieri del R.I.S. (rilevamento del cromosoma dal frammento osseo rinvenuto e raffronto con dna), si dovrebbe dunque determinare se ci sia un legame o meno tra i resti rinvenuti e una delle persone scomparse. Persone per le quali si è parlato di “lupara bianca“.

Video fiaccolata a Mattinata “Scomparsi nel nulla”



Archivio. La scomparsa di Francesco Li Bergolis (Giugno 2010. Ricerche Vieste)



Nomi. Ipotesi

Tra i nomi (senza che vi sia, come detto, alcuna conferma, ipotesi o pista preferenziale) è possibile ricordare: Alessandro Ciavarella, scomparso l’11 gennaio 2009 a Monte Sant’Angelo; Francesco Libergolis, l’allevatore 41enne originario di Monte Sant’Angelo, legato (I grado per via paterna) alla famiglia mafiosa garganica e scomparso lo scorso 24 giugno 2010 (Focus scomparsa ). Dopo il ritrovamento lo scorso 6 luglio 2010 della Fiat Punto dell’uomo in località Selvaggio, in una zona fittamente boschiva di Vieste (con precisione nei pressi di una stradina interrotta per lavori in corso, dopo un bivio tra Vieste e Mattinata, verso unresidence. In particolare si tratta della statale interna per Mattinata in un tratturo in località Paradiso Selvaggio, vicino all’omonima discoteca da tempo chiusa) i carabinieri operanti avevano insentificando le ricerche per ritrovare l’uomo, che tuttavia non fu mai più ritrovato.

Ancora, tra le persone scomparse nel nulla e per le quali si sono ipotizzati casi di “lupara bianca”: Salvatore Ranieri, 25 anni di Vieste, scomparso nel luglio 2003; Angelo Iaconeta, 37 anni di Mattinata, scomparso nell’agosto 2003; Francesco Simone, di Mattinata, scomparso il 23 luglio 2009 a 25 anni; Angelo Tricarico scomparso dalla mattina del 22 agosto del 2013 a San Nicandro Garganico; Francesco Armiento scomparso il 27 giugno 2016 in agro di Mattinata; Gianluca Campanile, 34enne foggiano, scomparso l’1 dicembre 2016; Pasquale Notarangelo, il giovane di 26 anni – originario di Vieste-, del quale non si hanno più notizie dallo scorso 24 maggio 2017; Matteo Masullo, 30 anni, detto “Bacchettone” per il fisico snello, originario di San Marco in Lamis. L’uomo sarebbe stato visto l’ultima volta “la sera del 7 febbraio 2017 a Termoli”.

Avvocato Pierpaolo Fischetti “Attendiamo riscontri Ris”. “Tutta la comunità di Mattinata, in primis la mamma del ragazzo, è con il fiato sospeso per conoscere se il ritrovamento dei Carabinieri si possa correlare o meno con la scomparsa di Francesco: restiamo fiduciosi e speranzosi che ci sia almeno una risposta a tale agghiacciante accadimento”. Lo ha detto a StatoQuotidiano l’Avvocato Pierpaolo Fischetti, legale della signora Luisa Lapomarda, mamma di Francesco Armiento, tra le persone scomparse in Provincia di Foggia e per le quali si è ipotizzato un caso di “lupara bianca”.

Avvocato Gianfranco Di Sabato: “Attendiamo conferme ufficiali”. ”Aspettiamo i riscontri dei Carabinieri del R.I.S. per attestare se ci sia una correlazione tra una delle persone scomparse in Provincia di Foggia, per le quali si è ipotizzato un caso di lupara bianca. Tra l’altro, il ritrovamento dell’auto di Francesco Li Bergolis in una località del Viestano potrebbe rappresentare un elemento di correlazione con la scomparsa del citato Li Bergolis. Attendiamo naturalmente un riscontro ufficiale”. Lo dice a StatoQuotidiano l’Avvocato Gianfranco Di Sabato, legale della famiglia Li Bergolis, in merito alla scomparsa di Francesco, avvenuta lo scorso giugno 2010 (vedi sopra).

