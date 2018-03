“Trovate ossa umane tra Vieste e Mattinata”

CONTROLLI GRUPPO "CACCIATORI" (immagine d'archivio)

Manfredonia/Mattinata, 02 marzo 2018. Nella mattinata odierna i Carabinieri Cacciatori, nel corso di un’attività di censimento e ispezione degli anfratti naturali presenti sul Gargano, hanno rinvenuto sul fondo di una gravina tra Vieste e Mattinata, ad una profondità di oltre 30 metri, numerose ossa, soprattutto di animali, tra le quali alcune di chiara provenienza umana. I resti rinvenuti saranno inviati al RIS di Roma I resti rinvenuti saranno inviati al RIS di Roma per risalire, attraverso l’esame del DNA, all’identità del soggetto cui appartenevano in vita. www.immediato.net pubblicità

