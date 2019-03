Carnevale di Manfredonia: domenica gran parata e spettacoli sino a sera

Di:

Manfredonia, 02 marzo 2019. Non solo la “Gran Parata delle Meraviglie e dei Gruppi Mascherati”, la prima giornata (domenica 3 marzo) del 66° Carnevale di Manfredonia prevede una lunga giornata di eventi. Fulcro, ovviamente, l’atteso percorso mascherato che vedrà più di millecinquecento partecipanti, pronti a stupire nuovamente con abiti, accessori e coreografie frutto dell’alta creatività ed originalità delle maestranze sipontine.

La partenza della “Gran Parata delle Meraviglie e dei Gruppi Mascherati” è prevista per le ore 10, seguendo il percorso: Piazza della Libertà, Viale Aldo Moro, Piazza Marconi, Lungomare Nazario Sauro, Piazzale Ferri. Gran spettacolo in Piazza Marconi, con la conduzione di Matteo Perillo e Tommy Terrafino (da “Made in Sud”), con la presenza di Alberto Mezzetti (vincitore del “Grande Fratello 2018”) e del duo comico Fabio Conticelli e Dino La Cecilia. L’anteprima e l’animazione vedranno l’esibizione di “Wild Sound” (Maurizio Zambino, Luigia Ilenia Ciociola, Gianpio Notarangelo, Matteo Marasco e Daniele Carmone).

Dopo la “Gran Parata”, la lunga giornata del Carnevale di Manfredonia prosegue, a partire dalle ore 17 in Piazza del Popolo, con “La Piazza”, un programma di eventi a misura di bambino e delle famiglie: LA FAVOLA INCANTATA – Gran spettacolo di burattini (ore 17), IL CARNEVALE VIEN BALLANDO – Esibizione della scuola di danza “Etoile” di Carmela D’Apolito con le coreografie di Roberta Posa (ore 17.30), STREET BAND- esibizione itinerante di alunni ed insegnanti della scuola “UMPF” (ore 17.30) MAGO LUCA – Spettacolo di magia (ore 18), SOGNO AD OCCHI APERTI – Danza del fuoco di “Rukola” (ore 18.30).

Per tutto il pomeriggio, in Piazza del Popolo, saranno a disposizione gratuitamente Attrazioni Gonfiabili, Animal Race, Mascotte, Trucca bimbi, Trampolieri e Giocolieri (a cura dell’associazione culturale “Piccoli X Sempre” di Manfredonia). Inoltre, tutti i bambini mascherati e accompagnati da un genitore (dalle ore 17:00 alle ore 19:00) potranno ritirare gratuitamente c/o il gazebo allestito in Piazza del Popolo un biglietto che darà diritto all’estrazione di un premio (in programma alle ore 19.15 con la conduzione di Gabriella Spagnuolo) offerti dalle seguenti attività commerciali: Officina di Cristina, Apoox Calzature, Cartoon Store, Luigi Cozzolini Biancheria,Galleria d’Arte Il Novecento, Kids, Mood Laboratorio di Stile,My print, Nuvola Rossa, Piccoli Grandi Fans, Quore, Tuppi.

Nella prima giornata del 66° Carnevale di Manfredonia sono in programma anche due spettacoli: La Pacchianella – storico e rinomato gruppo folkloristico di Monte Sant’Angelo (dalle ore 18 per le vie del centro storico; a cura di Ciro Murgo) e la scuola di musica DAM (ore 19.30, Piazza del Popolo).

Nel programma ufficiale rientrano anche “Slurp”, degustazione di prodotti tipici sipontini (dalle10 alle24 in Piazza del Popolo, a cura dell’Associazione Arcobaleno) e la Socia uno, due, tre… Stella! (ore 19, presso Centro “Anna Castigliego”, Corso Manfredi 254), con il taglio del nastro e inaugurazione a cura di Madama Doré (a matrojie) “serata bordell…line… …Tra…vestiti in abiti da Escort e Ford” e musica dal vivo con la Ciani’s Band. L’organizzazione di questo evento è a cura della Associazione Arte in Arco con il patrocinio del “Patto di Promozione per Manfredonia” (GAL DaunOfantino, Agenzia del Turismo, Touring Club Italiano, Slow Food e Pro Loco di Manfredonia).

Il 66° Carnevale di Manfredonia è dell’Agenzia del Turismo con il supporto dell’Amministrazione comunale e della Regione Puglia e la collaborazione di Mibact, Parco Nazionale del Gargano e Patto di Promozione per Manfredonia.

Sui canali social del Carnevale di Manfredonia sarà possibile seguire la diretta della Gran Parata delle Meraviglie e dei Gruppi Mascherati.

Per gli interventi artistici di Tommy Terrafino (da “Made in Sud”), Anna Russo, Fabio Conticelli e Dino La Cecilia, si ringrazia l’Agenzia BellaVita Eventi di Foggia. Per l’intervento artistico di Alberto Mezzetti (vincitore del “Grande Fratello 2018”) si ringrazia Mary Fabrizio e il Seashell Restaurant BarCafè del Porto Turistico di Manfredonia.

