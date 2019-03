Il Carnevale Sipontino e…la censura politica, militare e poliziesca

Di:

Il Carnevale, con le sue caratteristiche gestualità ed i suoi paludamenti grotteschi e di scherno, ha sempre avuto connotazioni di protesta e di contestazione, non di rado facendo temere forme di sobillazione popolare.

Naturale, quindi, durante i secoli, la preoccupazione dei governanti ed anche della Chiesa di controllare queste manifestazioni, questi “moti” spontanei, queste estemporaneità verbali, non sempre dettate da gran bevute di vino, come vorrebbe far credere il nostro zimbello (una sorta di “Pasquino”), ze Pèppe, cafone degli sciali, raffigurato su una sedia spagliata, con un gran fiasco di vino in mano e la lunga pipa in bocca.

Vino e tabacco, unici “ingredienti” per curare la malaria o la pendure (bronco polmonite), di cui egli è afflitto: mirre e trencéte forte, per annichilirsi.

E a fronte di un sedicente ubriaco od anche di folle enormi di buontemponi che non mostrano rispetto per alcuno, c’era di che preoccuparsi.

Il carnevale sipontino, così, è divenuto anche caccia agli uomini da “smascherare” e non solo da parte degli sgherri politici, militari e polizieschi.

Da noi, erano i Sindaci le autorità vieppiù “deliziate” dai solleciti del Comando della Compagnia Civica e del Giudice Regio.

Una missiva del 24 gennaio del 1826, al Sindaco di Manfredonia, così recita:

Signor Sindaco.- Alcuni de’ Capoposti delle mie pattuglie mi ha fatto conoscere, che le persone vestite a maschera si vedono nella notte avanzata co’ volti coverti di maschera medesima, dimodocchè essi si compromettono per farne la ricognizione de’ soggetti mascherati. Per evitare adunque qualche disordine, che potesse accadere nel corso di questo Carnevale, la prego di disporre un Bando per la Città, acciò dalle ore 24 in avanti, coloro i quali desiderano di vestirsi di maschera, andassero tutti smascherati…..

Ma l’ordine e la richiesta non vengono soddisfatti, per cui l’Intendente di Capitanata, il 24 gennaio 1829, è costretto a scrivere, sempre al Sindaco di Manfredonia, rammentandogli della sua ordinanza di Polizia.

Signor Sindaco. – Avendo emesso un ordine di Polizia, onde eliminare in questa Città qualunque inconveniente nei correnti giorni carnevaleschi, gliene rimedio qui racchiuso un’esemplare affinché possa Ella farla pubblicare in cotesto Capoluogo, applicandosi alle circostanze locali le disposizioni in essa contenute

E ciò spiega perché, dopo le ore 24, le “socie” (i veglioni popolari, organizzati alla buona in casa) dovevano restare chiuse.

Qualcosa da temere la polizia borbonica doveva pur avere se il “carbonaro” Gian Tommaso Giordani, scrivendo a padre Maria Fania da Rignano, nel 1839, ha modo di far rilevare:

La miseria è vero che regna qui forse peggio che altrove, ciò non ostante il nostro carnevale è stato animato più di quello che ti han dato a credere. Il Primicerio D.Raffaele del Vecchio, ed il Comandante di Piazza han ricevuto maschere per tutto il carnevale: la Casa mia ne’ primi giorni ha ricevuto solo qualche amico, ma poi negli ultimi tre è stata aperta a tutti. Nell’ultimo giorno quaranta persone pulite fecero una mascherata così bella e dilettevole, che tutte le altre maschere si ritirarono, e l’intera popolazione andò loro appresso, restando le strade quasi vuote. Queste sotto il nostro balcone ci onorarono de’ loro balli, scherzi e musica per qualche tempo, e poi passarono avanti. Vedete dunque che lo spirito Sipontino non è così morto come credete.

E ci viene il sospetto che quello “spirito” potrebbe pur essere quello liberale e carbonaro, per cui gli incontri, le riunioni, le feste potevano pur “mascherare” sedizioni di stampo eversivo. Se è così, avevano di che preoccuparsi i gendarmi borbonici.

E questi divieti si rilevano pure nei primi anni dell’unità d’Italia. Nel periodo del cosiddetto “brigantaggio” sul Gargano, si hanno degli ordini del Prefetto, del 16 Gennaio 1866, trasmessi al Sindaco di Manfredonia, come da decreto del 15 gennaio precedente, nel quale viene sancito:

Art. 2 E’ vietato l’uso delle maschere e dei travestimenti che offendano la morale o la religione, che abbiano indebite allusioni; o che possan eccitare ribrezzo.

Art. 3 Alle persone mascherate è proibito di portare armi, bastoni, fiaccole o di lanciare razzi; d’introdursi nelle case private senza il consenso dei rispettivi proprietari; di offendere od insultare chicchessia in qualsivoglia modo; e di provocare in qualsiasi maniera pubblico privato disordine.

Art. 4 E’ del pari proibito, non solo alle maschere, ma a chiunque altro il getto di tutto ciò che possa recar danno o molestia alle persone.

Art. 5 In caso di disordini, come in generale in ogni caso di trasgressione a queste regole, le persone mascherate hanno il dovere di farsi riconoscere al solo invito degli ufficiali ed Agenti della forza pubblica.

Ai contravventori veniva comminata la pena del carcere, sino a 3 mesi.

Divieti si hanno pure a seguito di dimostrazioni popolari e sociali di fine ‘800.

Il 17 gennaio 1884 si ha ordinanza da parte dell’Ufficio di Pubblica Sicurezza, seguita da altra del Prefetto di Foggia, del 22 gennaio 1886, per i divieti delle maschere a carnevale.

Con il Fascismo, la diffidenza dei prefetti e dei questori verso le manifestazioni carnevalesche non cambia. Il Prefetto di Foggia (Carpani), in data 11 gennaio 1926, ordina:

In tutta la Provincia (bastava pur dire a Manfredonia), durante il periodo di carenevale, è vietato in pubblico l’uso della maschera e di qualsiasi travestimento.- I contravventori saranno fermati e deferiti all’Autorità Giudiziaria.- Gli Ufficiali ed agenti di P.S. sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.

E l’anno dopo, il 16 gennaio, pure il Questore della Provincia (Stracca) comanda:

E’ proibito comparire travestito in pubblico, fermo rimanendo il divieto dell’uso della maschera in qualsiasi tempo, stabilito dalla nuova legge di P.S.

Durante il carnevale è permesso soltanto nei veglioni, debitamente autorizzati, l’uso di maschera e travestimento. In detti locali, però, si dovrà accedere in vettura chiusa e a volto scoperto.

Anche in questa ordinanza per i trasgressori è previsto l’arresto. E a proposito di queste maschere non mancano aneddoti rivolti a chi il viso (“grugno”) bello proprio non ce l’aveva.

Con la cosiddetta liberazione e l’occupazione alleata i divieti non mancano, anche perché, negli anni 1944, 1945 e 1946 i bordelli prolificano e le ubriacature sono di prammatica, con scempi e lordure della peggiore specie. Il tutto viene “mascherato” con il “pagliaccio” (specie di dòmino), cucito con il tessuto dei paracaduti, per i più “fortunati”.

I divieti si fanno più esasperati, tanto da arrivare all’espulsione da Manfredonia di numerose “donnine allegre”, con i militari alleati e la gendarmeria locale a dar di mano ai manganelli.

Tutto inutile; il carnevale, almeno qui da noi, nella comunità sipontina, ha continuato ad avere quello “spirito” disincantato, grottesco, di scherno, prevaricatore, un po’ blasfemo, un po’ boccaccesco e un po’ massonico, con gruppi spontanei, di “ragazzi” e “ragazze” (si fa per dire, perchè non mancano in merito altri aneddoti) a correre per le strade aggredendo e salassando i malcapitati, ma sempre con pacifico rispetto.

E quello “spirito” sipontino, di cui scrive il Giordani, è irripetibile in altre contrade di Puglia e di Italia: è innato nella nostra gente. E non c’è età che tenga, perché tutti, bene o male, sono stati e sono vessati in tanti modi; ed il carnevale è sempre stato l’unica occasione per ridondare i mali verso chi ne è l’artefice, con la “mascherata” (mascuaréte) o le invettive (calannàrje) recitate in piazza o portate scritte addosso.

In Democrazia, i controlli non mancano, meno appariscenti, ma più subdoli, più insinuanti, con più “gratificazioni”, ai protestari.

Il resto? E’ stereotipato, mera invenzione, infima copiatura, fragile e caduca, al cambiare di una presidenza, di un sindaco, di un assessore od anche di un onorevole; è una messa in scena che per 50 anni ha comportato immensi sacrifici, anche finanziari, alla città, alle madri, ai giovani, ma che non ha saputo innalzarsi a dignità di spettacolo corale, coinvolgente figuranti e spettatori, con innesti espuri e stupri violenti.

No! Ze Pèppe carnevèle non merita la sorte di essere rappresentato nello stemma del Palazzo, simbolo del potere; e proprio lui, antesignano dello “svergognamento” dei soprusi che giorno dopo giorno vengono subiti dai cittadini, merita ben altra rappresentazione.

(A cura di Pasquale Ognissanti – Archivio Storico Sipontino)