Dimissioni Ruscitti, Telesforo “Nessuno con la sua competenza”

Foggia, 02 marzo 2019. Dimissioni a sorpresa per Giancarlo Ruscitti, Direttore del dipartimento Salute e Politiche Sanitarie della Regione Puglia. Ruscitti, uomo di valore che ha gestito insieme al Presidente Emiliano dal 2016 un bilancio di 9 miliardi di euro e un assessorato di oltre 300 persone, ricoprirà lo stesso incarico a Trento. Il dottor Paolo Telesforo, Amministratore delegato di Universo Salute e della Case di Cura Riunite Villa Serena e Nuova San Francesco, Presidente Confindustria Sanità Foggia e componente Nazionale del Gruppo Sanità di Confindustria, a tal proposito ha dichiarato: “Nessuno potrà mai raggiungere la competenza, il valore professionale, la lungimiranza e l’empatia che erano nel suo DNA professionale e che gli hanno permesso di ottenere i grandi risultati che tutti conosciamo.

Sono fermamente convinto che Ruscitti, così come ha lavorato bene in Puglia e ancor prima in Veneto, farà ancor meglio nei cieli azzurri del Trentino. Il suo addio alla Puglia è indubbiamente una grave perdita per la nostra Regione, sentiremo la sua mancanza, ma confidiamo nelle capacità del nostro Governatore di individuare persona altrettanto valida che possa continuare ad elevare gli standard della Sanità Pugliese nel solco tracciato così profondamente da Giancarlo Ruscitti”.