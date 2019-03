Domenica, lunedì’ e martedì carnevale a Zapponeta

Di:

Domenica, lunedì’ e martedì sarà la volta anche del carnevale a Zapponeta. Un carnevale non all’insegna dello sfarzo, ma organizzato con spirito di puro divertimento e soprattutto di comunità. Una manifestazione che parte dal basso, dalle mamme, dalle associazioni, dai ragazzi del Servizio Civile Nazionale e da persone da sempre impegnate nel carnevale zapponetano, a partire da Giovanni Di Noia e Concetta Valentino, Savino Esposito, Francesca Mazzone, Concetta Proce e tantissimi altri.

Un’idea sin da subito sposata, assecondata e incentivata dall’Amministrazione Comunale. Sarà una grande festa per i bambini. Nessuno arriverà primo o secondo, ma a vincere sarà solamente il divertimento e la felicità di tutti i bambini che sfileranno insieme per le vie cittadine e che si ritroveranno, a fine percorso, nella piazza centrale. Tre giornate che vedrà il carnevale nascere (domenica 3 marzo 2019), poi convogliare a nozze con un simpaticissimo matrimonio (lunedì 4 marzo2019), e “morire” (martedì 4 marzo 2019), con la partecipazione dei bambini che si divertiranno per le vie del paese in piena allegria.