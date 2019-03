Manfredonia, A Soc De Seponde e Zè Peppe Carnevale a Stella Maris R.S.A.A 2019

Di:

A Carnevale ogni scherzo vale! Maschere, coriandoli e stelle filanti, colori, scherzi e schiamazzi: il Carnevale è la festa dell’allegria per eccellenza.

Grandi e piccini partecipano a balli in maschera e sfilate variopinte, liberando la loro fantasia e cercando di catturare un po’ di felicità. I bambini hanno tante opportunità di fare festa: a scuola, nei centri commerciali, nelle piazze e nelle vie delle città e dei paesi.

Anche per ragazzi e adulti le occasioni non mancano: feste rionali, discoteche, centri di vita associata, ecc.

Ma gli anziani, in particolare quelli che vivono assistiti al proprio domicilio o presso una casa di riposo, hanno la possibilità di trascorrere qualche ora in allegria? Con l’obiettivo di dare anche a loro tale opportunità di divertimento trascorrendo ore liete e felici come solo il Carnevale sa fare, Anche noi, della R.S.A.A. “Stella Maris “ di Siponto, insieme a tutto lo staff della Cooperativa Sociale “Santa Chiara” di Manfredonia, come ogni anno, abbiamo organizzato la festa in maschera per i nostri nonnini dal titolo “ A Socie de Seponde e Zè Peppe”, tenutasi lo scorso Venerdì 1 Marzo presso la casa di riposo “Stella Maris”. Il nome della socia è stato scelto per richiamare alla memoria dei nostri nonni le tradizioni di cui il nostro carnevale manfredoniano è ricco, dai nomi dei due personaggi tipici del nostro carnevale, Seponde e Ze Peppe appunto, e attraverso la degustazione dei prodotti tipici di questa festa, in particolare gli scagliozzi e le farrate.

Durante la serata si sono alternati diversi ospiti tra i quali Vittorio Tricarico attore e regista della compagnia teatrale “Teatro cinque”, che con una serie di gheg divertenti ha richiamato alla memoria usi e costumi legati alla storia del nostro Carnevale; tra gli ospiti anche la Scuola di ballo “ Ass. dilettantistica Universo Manfredonia”, di Leonardo Morlino e Mariangela Vairo, che numerosissimi hanno intrattenuto i nostri nonni con balli di gruppo e, per finire, i nostri carissimi “ Cumpari Spampanati” che hanno allietato la serata con balli folkloristici tipici del nostro territorio. A condurre la serata, Matteo Perillo, ormai immancabile collaboratore ed eccellente trascinatore.

Insieme a parenti e familiari degli anziani, ai volontari e agli educatori della Cooperativa Sociale Santa Chiara siamo riusciti a far trascorrere un pomeriggio in allegria a ai nostri cari nonni che altrimenti non potrebbero festeggiare il Carnevale, consentendo anche a loro di ripercorrere e rivivere questa tradizione ormai antichissima per la nostra città di Manfredonia e aspetto rilevante nella loro personale storia di vita.

Foto della serata