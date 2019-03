Di:

Hai troppe cose per la testa e non sempre ti ricordi le scadenze di tutti i documenti. Non sei il solo: come te, milioni di persone dimenticano ogni giorno qualcosa che avrebbero dovuto fare. Ad esempio, pagare il bollo auto. Il problema è che dimenticare il rinnovo di questo documento equivale a dover versare una sanzione. E se anche ti viene in mente, come verificare quando scade il bollo auto? Se non hai sotto mano il foglio vero e proprio con la ricevuta dell’ultimo pagamento, dove guardare la data esatta in cui lo hai fatto e, quindi, quella in cui dovrai pagare di nuovo?

Hai diverse possibilità e tutte (tanto per cambiare) fattibili senza muoverti di casa o dal luogo in cui ti trovi e ti sei ricordato del bollo auto. Tramite Internet, puoi consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate, quello dell’Aci o, ancora, quello della Regione in cui hai la residenza. Ciascuno di questi siti ha le proprie peculiarità e, quindi, è opportuno vedere nel dettaglio come verificare online la scadenza del bollo a seconda del portale che si visita.

fonte www.laleggepertutti.it