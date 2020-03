Cambiamento climatico: una grande minaccia globale

cambiamento climatico

Il, cioè il cambiamento del clima globale e in particolare i cambiamenti delle condizioni meteorologiche che si estendono su larga scala temporale, rappresentano una grande minaccia esistenziale globale.

L’effetto serra provoca l’aumento della temperatura del pianeta principalmente a causa dell’enorme aumento del biossido di carbonio, che è aumentato del 35% dall’inizio della rivoluzione industriale. E, naturalmente, la parte del leone nell’inquinamento dell’atmosfera con il 50% di tutto l’anidride carbonica ha l’Europa e il Nord America. Tutti gli altri paesi insieme sono responsabili dell’altra metà, mentre i paesi più poveri sono i meno responsabili. Tuttavia, le persone che vivono in questi paesi sono loro che soffriranno più fortemente delle conseguenze.

Le cause del cambiamento climatico sono principalmente identificate nella combustione di combustibili fossili (carbone, petrolio, benzina, gas naturale, ecc.) che rappresentano il 50% delle emissioni totali, nella produzione e nell’uso di sostanze chimiche di sintesi, nella distruzione delle aree forestali che contribuisce alla produzione di gas aggiuntivi nell’atmosfera e, naturalmente, all’effetto serra del 15% e nell’agricoltura convenzionale e nell’allevamento che rappresentano il 15% delle emissioni. Gli esperti scienziati bussano il campanello di pericolo e avvertono che se non vi è alcuna azione coordinata globale urgente da parte di leader politici, governi, industrie e cittadini in tutto il mondo, è probabile che la temperatura del pianeta superi i 2 ° C rispetto ai livelli preindustriali entro il 2060 e l’aumento potrebbe anche raggiungere i 5 ° C entro la fine del ventunesimo secolo, il che renderà problematica la vita delle generazioni future.

Un tale aumento della temperatura del nostro pianeta avrà un impatto devastante sulla natura, causando cambiamenti irreversibili in molti ecosistemi e conseguente perdita di biodiversità, cioè tutti gli organismi viventi e le specie che compongono la vita sul pianeta, cioè gli animali, uccelli, pesci e piante (fauna e flora). Molte specie dovrebbero scomparire dalle aree che saranno direttamente e gravemente colpite dal cambiamento climatico. Oggi, rispetto al 1850 -da quando è iniziata la registrazione dei dati- si osserva un aumento della temperatura di 1,1 ° C. Quindi, è di vitale importanza, l’aumento non deve superare 1,5 ° C, perché come stimano gli scienziati, oltre questo punto cruciale non ci sarà modo di tornare indietro. Il cambiamento climatico, tuttavia, dovuto alle attività umane, è una realtà minaccioso tangibile e sta già influenzando negativamente il nostro pianeta. I settori responsabili della produzione di gas a effetto serra sono principalmente il settore della produzione di energia (unità di produzione di energia elettrica, raffinerie) ma anche le attività industriali, i moderni mezzi di trasporto (automobili, aerei, ecc.) e le attività del primario settore produttivo.

Quindi, gli eventi meteorologici estremi, gli incendi incontrollati in foreste come l’Amazzonia che e stato caratterizzato come il “polmone” del pianeta, le ondate di calore, le forti piogge, le siccità prolungate che creano gravi problemi alimentari nelle aree colpite del pianeta, i potenti uragani stanno diventando costantemente più spesso e più intensamente, costando decine di migliaia di vite ogni anno e causando enormi disastri. Il ghiaccio allo stesso tempo e la neve sui poli si stanno sciogliendo, con l’Artico la vittima più grande fino ad oggi, e il livello medio del mare sale, di conseguenza a causare inondazioni ed erosione su coste e zone costiere di pianura e da creare rifugiati ambientali. Se questo sviluppo sfavorevole continua, aree come i Paesi Bassi e Venezia saranno a rischio di perdersi permanentemente sotto le acque del mare come nuova Atlantide.

Il cambiamento climatico aumenta anche le malattie esistenti in tutto il mondo, ma ne crea anche di nuove e può anche portare a morte prematura. Troppe malattie sono particolarmente sensibili al cambiamento di temperatura. Tra loro c’erano malattie trasmissibili come la febbre gialla, la malaria, l’encefalite e la febbre dengue, ma anche disturbi alimentari, malattie mentali, malattie cardiovascolari e malattie respiratorie. Il cambiamento climatico avrà anche impatti negativi sulle economie dei paesi, dato che le alte temperature minano la produttività della maggior parte dei settori dell’economia, dal settore agricolo all’industria. Scienziati validi prevedono che entro la fine del secolo, il PIL globale sarà sceso del 7,22% da come sarebbe stato senza il cambiamento climatico. L’adolescente attivista Svedese contro il cambiamento climatico, Greta Thunberg, è riuscita nel modo più vigoroso e rumoroso a passare il dibattito su questo enorme problema, dai capi di stato e di governo e dal dialogo pubblico, nella società e nelle discussioni amichevoli, mobilitando milioni di persone in tutto il mondo, in particolare i giovani, che hanno iniziato a manifestare chiedendo dai governi l’immediata adozione di misure per il confronto dei cambiamento climatico.

Quindi, i parlamentari svedesi l’hanno giustamente suggerita per il premio Nobel per la pace. E naturalmente Greta Thunberg ha un grande giusto quando afferma che le misure che sono state prese per ridurre i gas a effetto serra e, soprattutto, l’anidride carbonica non sono sufficienti. Quindi, quali sono le misure appropriate da adottare senza indugio per ridurre efficacemente le emissioni di gas serra entro il 2050 e mantenere la temperatura a + 1,5 ° C?

Le politiche di base per mitigare risolutamente il problema consistono nella promozione e nell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (eolico, solare, biomassa, ecc.), Il miglioramento dell’efficienza energetica, la riduzione drastica dello sfruttamento dei giacimenti di petrolio e gas e l’imposizione di tasse sul carbonio al fine di limitare l’uso dei combustibili fossili e quindi ridurre in modo significativo le emissioni di biossido di carbonio entro il 2030 ed eliminarle al più tardi entro il 2050, la rapida riduzione delle emissioni di metano, nerofumo e altri inquinanti di breve durata che gravano sul clima, il ripristino e la protezione degli ecosistemi e, soprattutto, delle foreste. L’accordo di Parigi, il primo accordo universale e giuridicamente vincolante per il clima, è entrato in vigore nel 2016 con grande ottimismo e manifeste ambizioni, nonostante la dichiarazione ufficiale di partenza degli Stati Uniti, che è uno dei maggiori inquinatori. Sono trascorsi quattro anni da allora e non ci sono risultati sostanziali, fatto che solleva seri dubbi sulla reale volontà politica di affrontare questo problema globale particolarmente minaccioso. In conclusione, vorrei sottolineare che gli effetti del cambiamento climatico saranno così drammatici che la civiltà umana rischia di crollare come una torre di carta. Quindi, di fronte a questa estremamente pericolosa crisi climatica, i cittadini di tutto il mondo dovrebbero aumentare ulteriormente la loro mobilitazione e i leader politici dovrebbero finalmente alzarsi all’altezza delle circostanze e prendere immediatamente le misure drastiche necessarie, prima che sia troppo tardi, per invertire questa rotta insostenibile e salvare il pianeta.

Curriculum vitae

Isidoros Karderinis è nato ad Atene nel 1967. È romanziere, poeta e columnista. Ha studiato economia e ha completato studi post-laurea nell’economia del turismo. I suoi articoli sono stati pubblicati su giornali, riviste e siti in tutto il mondo. Le sue poesie sono state tradotte in inglese, francese e spagnolo e pubblicate in antologie di poesia, in riviste letterarie e sezioni letterarie di giornali. Ha pubblicato sette libri di poesie e tre romanzi. I suoi libri sono stati pubblicati in USA, Gran Bretagna, Italia e Spagna.

