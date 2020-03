Cento repliche da raggiungere. Torna a Foggia “Bukowski – a night with Hank”

“C’è qualcosa nascosto, protetto dai litri di alcol che marciscono nel fegato, dalle scopate, dalle perversioni e l’odio per una mondo pieno di figli di puttana. Qualcosa di così puro che può appartenere solo a un angelo. Ma gli angeli non esistono, e se esistono hanno le ali di carta che si bagnano alla prima goccia di pioggia. Esiste, invece, una notte che divide il mito dello scrittore dal fragile ubriacone perdente. Una notte sola. Soltanto lui e il suo piccolo uccello azzurro nel cuore.

“Bukowski – a night with Hank” di D. Francesco Nikzad diretto e interpretato da Roberto Galano

7/8 Marzo 2020 – ore 21:00

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA – INGRESSO RISERVATO AI SOCI

Info e prenotazioni: 3249948645 – info@teatrodeilimoni.it

RIDUZIONI per gli OVER 65, per gli studenti di scuole medie, superiori e universitari e per chiunque frequenti un laboratorio teatrale, una scuola di teatro o un’accademia teatrale, su tutto il territorio nazionale (Progetto “White list”).