Cerignola, auto rubate: continuano controlli ad autodemolitori

Agenti del Commissariato di P.S. di Cerignola

, 02 marzo 2020.hanno effettuato un controllo ad un autodemolitore della zona periferica di Cerignola che da accertamenti esperiti risultava in regola nella gestione e da un approfondito controllo, non venivano rinvenute parti di auto di provenienza illecita. Dopo il controllo giungeva la richiesta di intervento della sala operativa, in quanto ignoti erano intenti a cannabalizzare delle auto in contrada Moschella.

Immediatamente gli Agenti giungevano sul posto e dopo aver effettuato un servizio di osservazione, notavano che i malfattori si erano già dileguati e vi erano diverse carcasse di autovetture bruciate ed altre parzialmente smontate. Dal sopralluogo effettuato sul terreno incolto, si rinvenivano e sequestravano: un’autovettura Seat Leon rubata ad Acquaviva delle Fonti, un’autovettura Ford Eco Sport denunciata rubata a Molfetta, una Opel Karl denunciata rubata a Bitonto; una Opel Corsa denunciata rubata a Bari parzialmente smontata, priva di sportelli, cofano anteriore e posteriore, fanaleria, sedili interni, parti del motore, pneumatici.

Venivano altresì rinvenute le scocche bruciate di una Peugeot modello 208, una Seat Leon, una Toyota Yaris, una Renault Clio ed una Fiat Punto. I proprietari dei mezzi venivano contattati per essere informati del rinvenimento.