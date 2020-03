Coronavirus, 52 morti in Italia

Salgono adel coronavirus in Italia. A confermarlo è il capo della Protezione civile e commissario straordinario per l’emergenza, Angelo Borrelli: “Con le 18 persone morte oggi, 15 in Lombardia e 3 in Emilia Romagna, il numero delle vittime sale a 52” , mentre “questa sera abbiamo 66 persone guarite. Così il totale dei guariti da coronavirus sale a 149”.