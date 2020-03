Corrispondenza, la raccomandata è sempre più “web-friendly”: si spedisce online ed arriva cartacea

Laè un servizio che spesso richiede lunghe file alle poste e perdite di tempo, senza considerare il problema del parcheggio e del traffico. Oggi però grazie ad Internet c’è la, che si spedisce online ma arriva in formato cartaceo. Molte persone hanno dei dubbi sulla validità di questo servizio online. Ebbene, chiariamo subito questo punto: la raccomandata online ha lo stesso e identico valore di quella cartacea che si fa alla Posta.

Cambiano solo le modalità di invio: basta una connessione Internet ed un computer, oppure uno smartphone, un tablet o qualsiasi altro dispositivo mobile per inviare la raccomandata. Oggi è addirittura possibile inviare una raccomandata online tramite specifiche applicazioni come l’app di Ufficio Postale per Android, che rende la vita più facile e velocizza notevolmente i tempi di consegna.

Scaricando l’app è possibile inviare comodamente da casa, dall’ufficio o anche per strada in pochi secondi ed in tutta Italia raccomandate A/R, ma anche telegrammi, posta ordinaria e posta prioritaria. Il servizio è inoltre attivo 24h 7 giorni su 7 ed inserendo il codice di tracciamento della spedizione nell’apposita area “tracking” è possibile verificare lo stato di consegna in ogni momento della giornata. Le raccomandate si possono anche personalizzare e sono disponibili i servizi di piegatura ed imbustatura, affrancatura a norme di legge vigente, compilazione dell’eventuale cartolina di ritorno e consegna al destinatario. Il testo può essere editato nell’editor disponibile caricando un file pdf oppure un’immagine in allegato. Il destinatario, al momento della ricezione, firma una ricevuta di consegna che viene successivamente spedita al mittente esattamente come per la raccomandata tradizionale. Grazie all’app è possibile pianificare e registrare i dati del mittente e del destinatario, velocizzando così i successivi invii senza errori o perdite di tempo. Il pagamento del servizio si può effettuare rapidamente con bonifico bancario, PayPal, carta di credito o la semplice ricarica. Inoltre sottoscrivendo la registrazione tramite form, Google o login Facebook gli utenti possono accedere ad uno sconto del 20% per ogni spedizione.

Il servizio di invio online garantisce un sistema di login protetto ed un sistema di log capace di tracciare le spedizioni effettuate. In questo modo si accerta la ricezione da parte del destinatario e di conseguenza la raccomandata online assume pieno valore giuridico e legale. Dopo l’acquisto del servizio e l’invio della raccomandata, al mittente sarà recapitata un’email con tanto di fattura accompagnata dalla comunicazione che attesta l’avvenuta presa in carico della spedizione.