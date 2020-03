Foggia, 15 terreni all’asta ISMEA in provincia: 1 a Manfredonia

In Puglia sono 55 i terreni messi all’asta dalla Banca nazionale delle Terre Agricole dell’Ismea – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare.

Ecco l’elenco provincia per provincia

FOGGIA I terreni in vendita in Capitanata sono 15 (superficie 268,81 ettari) e sono localizzati ad Apricena (1), AscoliSatriano (1), Cerignola (6), Foggia (1), Manfredonia (1), Monte Sant’Angelo (1), OrtaNova (2), #Serracapriola (1), Stornarella (1).

BAT Nella provincia di Barletta-Andria e Trani si trovano 4 terreni all’asta (superficie 307,78 ettari): tre ad #Andria e uno a #MinervinoMurge.

BARI Nel Barese sono presenti 11 terreni all’asta (83,77 ettari in tutto): sono situati ad #AcquavivadelleFonti (4), #Binetto (1), #Bitonto (1), #Corato (1), #Giovinazzo (1), #GravinainPuglia (1), #Rutigliano (1), #Terlizzi (1).

TARANTO Nella mappa Ismea, sono 6 i terreni in provincia di #Taranto e 53,63 gli ettari: sono localizzati a #Castellaneta (2), #Laterza (1), #Manduria (1), #Palagianello (2).

BRINDISI È la provincia con il maggior numero di terreni, 16 in tutto per una superficie totale di 181,84 ettari. Sono situati in agro di #Brindisi (9), #Mesagne (2), #Oria (4), #SanPietroVernotico (1).

LECCE Sono 3 i terreni in Salento (30,55 ettari): si trovano in agro di #Lecce, nel comune di #SaliceSalentino e a #Ugento.

La lista completa, le caratteristiche e i prezzi dei terreni sono disponibili sul sito Ismea. L’iscrizione è gratuita. 👉🏻http://www.ismea.it/banca-delle-terre

C’è tempo fino al 19 aprile per presentare le manifestazioni di interesse. Sono previste agevolazioni per i giovani di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti.