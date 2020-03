Foggia, Coronavirus: elenco e date delle scuole interessate al servizio di sanificazione

La chiusura dei diversi istituti superiori di competenza provinciale, prevista per i giorni 2 – 3 – 4 marzo, è specificata nel sottoindicato elenco, con riferimento ai giorni e agli istituti interessati:

Si provvederà con un ulteriore atto alla individuazione, degli altri istituti nei quali procedere all’ effettuazione del servizio di sanificazione.

Il Presidente della Provincia di Foggia

Visto il comunicato del Presidente della Regione Puglia n.667/sp del 24/02/2020,con cui si evidenzia l’urgenza e la necessità di porre in essere ogni utile tentativo di prevenire o rallentare la possibilità di insorgenza di focolai epidemici comunque assai probabili stante la particolare espansività della contaminazione;

Vista l’ordinanza n. 6 del 29-02-2020 del Sindaco di Ascoli Satriano, con cui sono state adottate misure urgenti di contenimento del contagio da coronavirus COVID-19, a seguito dell’accertamento da parte del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Foggia di contatti avuti da 17 cittadini di quella Città con un caso accertato di COVID- 19; Considerato che il servizio in materia di sanificazione degli immobili Scolastici Superiori rientra tra i compiti ordinari della Provincia di Foggia e al fine di prevenire un eventuale rischio epidemiologico;

Vista la Legge n.23 in data 11 gennaio 1996, art.3; Visto il Decreto legislativo in data 31 marzo 1998, n. 112, art.139; DISPONE

a scopo di prevenzione rispetto ad un eventuale rischio epidemiologico, l’effettuazione straordinaria del servizio di disinfezione negli ambienti scolastici degli Istituti superiori di secondo grado individuati nell’allegato elenco e secondo il calendario in esso indicato.

Le lezioni, in detti Istituti, sono sospese nei giorni stabiliti per la durata strettamente necessaria all’effettuazione degli interventi. I Dirigenti scolastici interessati dalla presente disposizione assicureranno l’apertura e chiusura dei plessi scolastici per consentire la realizzazione degli interventi. Si provvederà, con un ulteriore atto, alla individuazione degli altri Istituti nei quali procedere all’effettuazione di analogo servizio.

SI NOTIFICHI Ai Dirigenti Scolastici interessati Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale E p.c. al Prefetto di Foggia

Il Presidente Nicola Gatta