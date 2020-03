Foggia. “Patto per la sicurezza urbana”, ok protocollo

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ La Giunta regionale ha approvato lo schema del Protocollo di intesa denominato “Patto per la sicurezza urbana e per la promozione e attuazione di un sistema di sicurezza partecipata e integrata” – Comune di Foggia, i cui contenuti sono stati oggetto di condivisione in sede di riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica della Prefettura di Foggia. L’Esecutivo ha autorizzato il Presidente, o suo delegato, alla sottoscrizione del suddetto Protocollo

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ La Giunta regionale ha approvato in via definitiva il “Regolamento per la costituzione dell’elenco regionale degli istruttori e dei periti delegati tecnici. Conferimento incarichi, redazione perizie, compensi spettanti – Abrogazione del Regolamento Regionale 3 maggio 2001, n. 5”. Il Presidente della Giunta Regionale provvederà all’emanazione del Regolamento che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ La Giunta regionale ha approvato il Protocollo d’intesa con RAI COM per la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico, ambientale, artistico, culturale del territorio pugliese a livello internazionale.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ La Giunta regionale ha approvato l’Accordo di Cooperazione Pubblico-Pubblico tra Regione Puglia e Comando Legione Carabinieri Puglia per lo sviluppo di attività di cooperazione in materia di Cultura della Legalità e delle Regole.