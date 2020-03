Francesco Schiavone “Sì, un pò incoscienti ma è stato un successo”. E sul Coronavirus..

, 02 marzo 2020. “Ora lo posso dire. Ora che è terminato tutto, posso dirlo apertamente: siamo stati un po’ imprudenti., con le altre associazioni, di organizzare ilsiamo stati pervasi da follia. Folli e un po’ incoscienti perchè siamo partiti senza avere nulla”. Lui è, Presidente delladi Manfredonia, associazione che – dopo approvazione della Commissione – , ha organizzato la, con altre associazioni operanti nel territorio.

“Diversamente non ci sarebbe stato nulla, forse non è chiaro a tutti”, aggiunge Schiavone. La Commissione straordinaria, del resto, “è stata “chiara dal’inizio”. Fondi zero, sostegni zero, “per le note vicissitudini di bilancio” che interessano l’Ente comunale sipontino, il cui consiglio comunale è stato sciolto nel 2019 per le dimissioni del sindaco, ma anche per le accertate infiltrazioni della criminalità locale.

Le basi. “Siamo andati avanti con una sana incoscienza – aggiunge Schiavone -, ma con alcune priorità ben precise”. Innanzitutto “coinvolgere le scuole elementari“, con partecipazione complessiva di “sei istituti comprensivi, completamente autofinanziatisi”.

“La gente è tornata a mascherarsi, a provare nei garage, come un tempo”

“E’ stata la vittoria della buona volontà, dell’abnegazione di mamme e genitori, delle scuole”, aggiunge Schiavone. Tutti insieme “pronti a sfidare anche la mancanza di laboratori“, diversamente da altre edizioni. “Questi ragazzi pur di essere presenti al Carnevale hanno utilizzato box, locali di fortuna, per provare, per i vestiti”. Un ritorno dunque al passato, a un “Carnevale spontaneo”, a un carnevale del popolo, “quando la gente ci metteva passione pur di partecipare, per esserci, per non mancare”. “Con il tempo – aggiunge il presidente della Pro Loco – , noi manfredoniani ci siamo imborghesiti, abbiamo preteso sempre di più”. Ora invece ecco “il ritorno alle origini, una base che rappresenta l’anima del nostro Carnevale”.

“E’ vero, siamo tornati a mascherarci per uscire in piazza”. “Personalmente ho notato il ritorno alla maschera, ai vestiti di un tempo, dai classici ai moderni, dalle rivisitazioni di look dei cantanti ai tormentoni, ma anche supereroi, cowboy, vecchie maschere del Carnevale”. Per questa edizione, “la gente è tornata a mascherarsi: coppie, single, famiglie. Ho visto comitive che sono venute da fuori tutte rigorosamente in maschera. Poi di pullman pieni ne abbiamo visti tanti, senza dimenticare gli oltre 150 camperisti che, domenica 23 febbraio, hanno parcheggiato tra la zone del Porto turistico “Marina del Gargano” e il lido Salpi. Domenica 23 febbraio (nella domenica della “Gran Parata delle meraviglie e dei gruppi mascherati), Manfredonia è stata piena la mattina, la sera, il pomeriggio: penso alla sfilata ma anche all’esibizione di Pino Campagna in Piazza, al progetto terra della Cooperativa Santa Chiara, all’animazione con gli artisti di strada”.

“Si, i ristoranti erano strapieni: qualcuno ha fatto anche 3 turni”. E senza citare il “buon Berlusconi” che, correlando economia nazionale e crisi, fece riferimento nel 2011 ai ristoranti pieni, se si parla di Carnevale a Manfredonia, di quanto produce in termini economici, di quale sostegno rappresenta per le attività locali, non si puo’ non analizzare il flusso di utenza avvenuto in questi giorni. “Si, trovare un posto nei locali è stato difficile”, dice Schiavone. “I nostri ristoranti hanno fatto almeno due turni, qualcuno anche 3 nei giorni di punta. Poi penso all’unico hotel presente, il Regio Hotel Manfredi: 5 giorni prima di domenica 23 febbraio a disposizione degli utenti c’era solo una suite. Sold out: dall’hotel ai B&B.”

Gli errori. E come ogni anno sono giunte critiche per la “compatezza” della sfilata durante il percorso. “E’ vero – dice Schiavone – soprattutto la domenica di carnevale avremmo dovuto coordinarci per una sfilata più compatta, nel tratto del lungomare. Ma le cause vanno ricercate alla base: i gruppi che si esibiscono in Piazza Marconi poi creano dei vuoti; credo sia giunto il momento di avere il coraggio di interrompere la sfilata al termine dei balletti. In futuro, dobbiamo immaginare o una partenza dall’ex pretura fino a Piazza Marconi, balletto e stop, o una partenza dall’ex mattatoio in Piazza Marconi, e anche in questo: esibizione e tutti a casa. Pensare di far esibire per 5 minuti i ragazzi per poi farli sfilare in modo compatto è utopia: servono altri soldi per le transenne, per i volontari, ci vuole un ulteriore coordinamento: no. Le proposte sono quelle indicate”.

Ringraziamenti. “Ringrazio tutti, tutti coloro che ci hanno sostenuto, in primis: Gal Daunofantino, Parco del Gargano, e Touring club”.

Programmazione. “Sarei cauto a parlare di programmazione, di una rapida pianificazione già al termine di quest’edizione, pronti a lavorare per la prossima. A Manfredonia c’è una Commissione che ha il compito di programmare le attività della città, dagli interventi dei lavori pubblici al bilancio, dagli eventi al Carnevale. Chi parla di programmazione oggi fa suo un ruolo che oggi non esiste. Possiamo pensare di mettere a calendario una discussione tra i possibili partecipanti alla prossima edizione, ma oltre a questo oggi non si puo’ fare altro. Io dico che la città viene da una bella scia positiva: il Natale, l’estate. Consiglierei di non dilapidare questa energia positiva. Questo è l’unico consiglio che mi sento di dare”.

Incidenti? Nessuno. Alcool, droghe: zero. “Fino alle ore 01.00 tra sabato e domenica 29 febbraio – 1° marzo non ci sono stati incidenti, danni, risse, casi di alcolismo in strada, interventi di Polizia e/o Carabinieri. Ringrazio i meravigliosi ragazzi della Croce Rossa di Manfredonia, in primis, e tutti coloro che hanno garantito la sicurezza e un corretto svolgimento della manifestazione”.

Emergenza sanitaria, Covid19. “Ci siamo attenuti alla direttive nazionali e regionali, noi non avevamo alcun potere di sospendere l’evento”. Relativamente alle polemiche per la gestione dell’emergenza sanitaria a Manfredonia, durante il Carnevale, determinata dai contagi al nuovo coronavirus Covid19 (in serata un nuovo caso positivo confermato dal Policlinico di Foggia): “Innanzitutto – dice Schiavone -, va detto che parliamo di una tematica nazionale, ci sono norme e decreti del Governo, ai quali ci siamo attenuti, e lo stesso dicasi per le disposizioni regionali. A chi ha detto che il Carnevale di Manfredonia andava sospeso: il governatore regionale puo’ agire in tal senso, l’organizzatore non ha il compito di farlo, di annullare o sospendere un evento. Non sarebbe spettato alla Pro Loco, ma al Governo, alla Regione, al Prefetto, che in questa direzione ha emanato un decreto che ci ha consentito di svolgere l’evento regolarmente. Gli organizzatori non possono decidere nulla. Quando qualcuno parlava di avere una sensibilità maggiore perde di vista che ognuno ha il suo ruolo, sulla base delle proprie paure o percezioni, ma io, in quanto Pro Loco, devo rimettermi a quelle che sono le direttive locali e nazionali. E, in base a queste, il Carnevale di Manfredonia si è potuto svolgere regolarmente. In caso contrario, anche se ci sarebbe stato un danno evidente per l’economia, ci saremmo attenuti alle disposizioni pubblicate sospendendo immediatamente l’evento”.

Poi una precisazione: “Per lo show del Carnevale in Piazza, la sera della Notte colorata: qui non c’era nessuna delegazione da Milano, ma: un manager di Bari, un accompagnatore dell’artista – che da quanto mi risulta, benchè di Monza, vive a Roma – originario di Manfredonia, il service stesso è stato fornito dalla ditta Audiosistem di Ivan Forte, sempre del luogo, lo stesso dicasi per il facchinaggio, etc. Dunque, evitiamo di dire cose non vere”.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it