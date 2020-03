Incredibile Dea: Lecce-Atalanta 2-7

(ANSA) – ROMA, 01 MAR –. Il 7-2 inflitto ai giallorossi è frutto di una ripresa straordinaria, dopo che il primo tempo si era chiuso sul 2-2 grazie alla momentanea rimonta dei padroni di casa.

In vantaggio per un’autorete di Donati e un gol di Zapata, i nerazzurri sono stati raggiunti dalle reti di Saponara e dello stesso Donati. A inizio ripresa, però, la squadra di Gasperini ha schiacciato subito sull’acceleratore e spento le speranze dei padroni di casa, con le reti in sequenza di Ilicic (2′), Zapata (9′ e 17′). Muriel (42′) e Malinovskyi (46′). Tripletta per Zapata, ma il goleadero nerazzurro è Ilicic, con 15 reti. Il quarto posto, al momento, sembra in cassaforte. Il Lecce è alla seconda sconfitta di fila, con ben 11 reti al passivo. (ANSA).