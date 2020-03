“Sono iniziati sulla S.P. 57 Scaloria – Manfredonia interventi di messa in sicurezza delle pareti rocciose mediante la posa in opera di reti rinforzate e barriera para massi.Nonostante le poche risorse continuiamo a mettere in sicurezza le strade provinciali!!!”

Lo riporta il Presidente della Provincia di Foggia Nicola Gatta.