Manfredonia, smaltimento rifiuti: in libertà Mastromattei, amministratore Daunia Trasporti

, 02 marzo 2020. Con provvedimento odierno, il Riesame di Bari ha disposto l’immediata rimessione in libertà di(nato a Manfredonia il 22.12.1962, Amministratore della Daunia Trasporti), coinvolto nell’operazione “ Black Cam “ dei CC del Noe di Bari, perchè accusato di aver preso parte – in qualità di amministratore della citata ditta – a un’attività di sversamento di rifiuti.

“Il provvedimento del Riesame che rimette in libertà Mastromattei – dice a StatoQuotidiano il legale dell’uomo, l’avvocato Michele Gentile, del foro di Foggia – attesta la totale estraneità dell’amministratore della Daunia Trasporti alla presunta organizzazione dedita allo smaltimento dei rifiuti, come è stata contestata dalla D.D.A. di Bari che ha portato ad un’ingiusta carcerazione di un imprenditore di comprovata serietà professionale”.

RIESAME. 25 febbraio 2020. Si ricorda come sono 6 le istanza al Riesame per le altrettante persone interessate dall’operazione dei CC del Noe di Bari che, con i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale CC di Foggia, “a termine di articolate indagini, condotte nell’ambito dell’attività di contrasto agli illeciti in materia ambientale“, avevano dato esecuzione – il 18.02.2020 – a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa (con data 07.02.2020) dal G.I.P. del Tribunale di Bari dr. Francesco Agnino, su richiesta della DDA dello stesso capoluogo. Le istanze al Riesame, presentate dagli avvocati delle 6 persone interessate alla misura, saranno discusse il 5 marzo 2020 (tranne Mastromattei, già rimesso in libertà). Gli interrogatori di garanzia, a carico dei 6 arrestati, si sono svolti il 19 febbraio scorso, dinanzi al Gip del Tribunale di Foggia dr.ssa Manuela Castellabate (in rogatoria da Bari).

8 INDAGATI, 6 I DESTINATARI DELLA MISURA CAUTELARE. 8 in totale gli indagati, 6 le persone interessate dalla citata misura cautelare della custodia cautelare in carcere. Si tratta di: Giuseppe Bergantino, nato a Manfredonia 03.11.1970 (difeso dagli avvocati Paolo Attanasio e Alessandro Caterino del foro di Foggia , Antonio Mastromattei nato a Manfredonia il 22.12.1962 (difeso dall’avvocato Michele Gentile, del foro di Foggia), Lorenzo Rocco Silvestri, nato a Vico del Gargano il 21.08.1958, Michele Silvestri, nato a San Severo, il 20.06.1989 (entrambi difesi dall’avvocato Giuseppe Simone del Foro di Foggia), Francesco Rinaldi, nato a Monte Sant’Angelo il 05.10.1964 (difeso dall’avvocato Innocenza Starace del foro di Foggia), Angelo Pio Rinaldi, nato a San Giovanni Rotondo, il 17.12.1969 (difeso dall’avvocato Angelo Salvemini del foro di Foggia).

I SEQUESTRI. Si ricorda come con l’ordinanza in oggetto, il Gip del Tribunale di Bari aveva anche disposto il “sequestro di 3 mezzi (società: Daunia Trasporti – ditta Silvestri Lorenzo Rocco – ditta Silvestri Michele)”, “nonchè il sequestro del sito utilizzato per il riempimento tramite rifiuti” e di un” fabbricato dell’estensione di mq 10.765, ubicati a Manfredonia, località Conte di Troia”. Nominato a tal riguardo custode senza facoltà d’uso, sui beni, l’ingegnere Pasquale Maurelli, con studio a Bari.

LA CONTESTAZIONE. Il Gip contesta alle 6 persone interessate dall’ordinanza di custodia cautelare “il delitto di cui agli artt. 110 e 452 quaterdecies c.p.“, poichè “in concorso tra loro e con ripartizione delle modalità esecutive della condotta, al fine di conseguire l’ingiusto profitto rappresentato dal risparmio di spesa derivante dalla mancata attivazione delle corrette procedure di gestione dei rifiuti prescritte dalla legge, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate, gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti speciali quali inerti da demolizione misti ad altri materiali derivanti da attività di demolizione e ristrutturazione, quantificabili in 400 mc circa accertati, tramite le società edili e di trasporto: Daunia Trasporti di Manfredonia, Silvestri Rocco Lorenzo di Vico del Gargano, Silvestri Michele di Manfredonia, trasportandoli e smaltendoli illecitamente in agro di Manfredonia, e precisamente su un’area sottoposta a vincoli paesaggistici“.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it