Messa in sicurezza strade Provincia: Emiliano a Foggia

. Oggi, lunedì 2 marzo, alle ore 16:00 presso gli Uffici della Regione Puglia – sede di Foggia, in via Volta n. 13, il Presidente Michele Emiliano sottoscriverà con i sindaci di 21 Comuni della Provincia di Foggia il disciplinare regolante i rapporti tra Regione e Comuni beneficiari delle risorse relative al Piano straordinario per la messa in sicurezza delle strade dei Comuni con una popolazione inferiore ai 2.000 abitanti. Saranno presenti l’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanni Giannini, e l’assessore al Bilancio, Raffaele Piemontese.