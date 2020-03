Music ON – Teresa Viola alla Piccola Officina Teatrale

, alle ore 20.00, le porte dellasi apriranno per accogliere, giovane talento foggiano, che eseguirà per il pubblico presente musiche di Bach, Handel, Tournier, Chertok e Hindemith. Un’offerta musicale, quella della rassegna promossa dall’associazione culturale, che permetterà di scoprire la bellezza di uno strumento molto noto e dalle sonorità affascinanti ma solitamente poco ascoltato nelle rassegne concertistiche.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria (320.7728953).

Opening: ore 20.00 – Start: ore 20.15 – Direzione artistica: Scuola di Musica Novecento

Teresa Viola. Teresa Viola (1999), inizia lo studio dell’arpa all’età di 12 anni con il M° Tamara Riscica. Inizia il suo percorso di studi nel Conservatorio “U. Giordano” di Foggia dove studia con il M° Anna Pasetti e M° Jasna Corrado. Ha frequentato il Liceo Musicale “C. Poerio” di Foggia, dove si è diplomata, sotto la guida della Prof.ssa Roberta Procaccini. Ha seguito Masterclass con Fabrice Pierre a Milano, Judith Liber a Verona, Corsi di “Arpa classica e Musica della tradizione popolare” a Viggiano. Ha studiato all’estero ad Amsterdam con il M° Masumi Nagasawa e il M° Manja Smith e in Norvegia con il M° Isabelle Perrin. Vincitrice di premi internazionali tra cui l’VIII Concorso di Arpa “M. Tournier”, Cosenza; ha partecipato a concorsi nazionali e internazionali tra cui il “Premio Nazionale delle Arti 2018”, Firenze. Ha ricevuto premi anche in formazione di trio come il primo premio al XVI Concorso Internazionale “Un Po di note”, Occhiobello. Si è esibita, inoltre, come solista a Foggia, Napoli, Vicenza, Matera, Grimstad.