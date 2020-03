Parte campagna elettorale Lega a Cagnano “Innanzitutto i giovani” (FOTO VIDEO)

, 02 marzo 2020. Domenica sera ala Lega ha aperto la propria campagna elettorale.ha intervistato quello che probabilmente sarà il candidato Sindaco alle prossime elezioni comunali che si avranno tra qualche mese a Maggio. Il probabile candidato Sindaco è l’Ing., anche se il coordinatore Joseph Splendido non ha dato certezze sulla sua candidatura, spiegando che anche se possibile, il tutto è ancora in fase di preparatoria.

fotogallery vittorio agricola

Domenica sera a Cagnano Varano la Lega ha aperto la propria campagna elettorale. StatoQuotidiano.it ha intervistato quello che probabilmente sarà il candidato Sindaco alle prossime elezioni comunali che si avranno tra qualche mese a Maggio (ph vittorio agricola)

L’Ing. Di Nauta – anche il coordinatore della locale sezione della lega di Cagnano – ha illustrato quali sono i suoi programmi in caso di candidatura ed elezione a Sindaco. Innanzitutto la voglia di dare spazio ai giovani e rilanciare soprattutto il settore dell’edilizia dove purtroppo a suo dire i tecnici adoperati in quel settore sono sempre gli stessi. Lo sfruttamento del lago dal punto di vista turistico, che possiede enormi potenzialità e il proseguimento del progetto di valutazione di San Nicola Imbuti, che seppure avviato al momento risulta fermo. Di Nauta è ottimista che, dopo quindici anni di amministrazione di sinistra, si possa svoltare finalmente pagina con un’amministrazione di centrodestra che possa rilanciare il futuro del proprio paese. Daniele Cusmai coordinatore provinciale della Lega anch’esso ottimista sulla possibilità di vincere le elezioni, ma bisogna trovare le persone giuste tra cui Angelo di Nauta, è una delle persone adatte allo scopo. Anche a livello provinciale la lega sta vivendo un buon momento e sicuramente avrà un buon risultato in provincia e alle regionali dove abbiamo ottimi candidati che potranno garantire un futuro libero per la Puglia. Joseph Splendido ha precisato che per quando riguarda i nomi è tutto ancora in fase di discussione e saranno scelti dei nomi idonei a governare per garantire delle persone capaci e adatte a governare sia il paese di Cagnano ed anche la Regione Puglia.

A cura di Giuseppe Laganella

Servizio a cura di Giuseppe Laganella

Immagini e Montaggio a cura di Vittorio Agricola