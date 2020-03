Procura Foggia, progetti Sprar: tirocinio di 3 mesi per 4 migranti

Foggia, 02 marzo 2020. Continua il percorso di integrazione in Procura per 4regolarmente presenti sul territorio nazionale da anni, attivato grazie ad una convenzione con la, ente gestore insieme alla(Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) in provincia di Foggia.

Lo riporta foggiatoday.it.

“La durata del tirocinio è di tre mesi, con possibilità di rinnovo fino a sei mesi. I migranti sono distribuiti in diversi uffici della Procura, svolgono una serie di mansioni affidate alla figura del’ausiliario e del commesso”.

(ANSA) – FOGGIA, 02 MAR – “Il migrante che lavora per la Procura di Foggia, che lavora per la legalità è un simbolo”. Così il procuratore capo Ludovico Vaccaro ha illustrato un protocollo, stipulato con le società cooperative Iris e Medtraning, per la realizzazione di percorsi di integrazione di quattro cittadini stranieri inseriti nel sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Il progetto è già partito e i migranti seguiranno, negli uffici giudiziari, un tirocinio di tre mesi estendibile per altri tre, con mansioni di ausiliari. I protagonisti di questa esperienza sono il 34enne Kouyate che proviene dalla Costa d’Avorio e si occupa della movimentazione dei fascicoli negli uffici al terzo piano della Procura; il 38enne marocchino Abdelkader, impiegato nell’ufficio Tiap e archivio; il 33enne Haytem, che viene dalla Libia e ha trovato occupazione nell’ufficio dibattimento; e il 59enne marocchino Achab, che ha iniziato oggi il suo tirocinio nell’ufficio smaltimento atti e segreteria.

