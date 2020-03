Professionisti Puglia “A disposizione 30 milioni di euro a fondo perduto del ‘titolo II Capo 3’

Bari. Da oggi anche i professionisti pugliesi possono, al pari delle piccole e medie imprese, accedere alle agevolazioni per investimenti previste dalla Regione Puglia. L’equiparazione tra imprese e professionisti è stata decretata al termine di un percorso preminentemente giuridico e nel quadro della proficua interlocuzione tra Regione Puglia e Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari che si è tradotta nella recente pubblicazione sul BURP di un Bando per l’accesso agli ‘Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese’ (Titolo II Capo 3), per 30 milioni di euro a fondo perduto, aperto anche a commercialisti e altri liberi professionisti. “Il principio di equiparazione dei liberi professionisti alle imprese – ricorda il presidente dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari Elbano de Nuccio -, dopo essere stato sancito dall’Unione Europea e dal Governo, adesso è decretato anche dalla Regione Puglia: da oggi decine di migliaia di professionisti pugliesi potranno accedere alle agevolazioni erogate dall’ente regionale per avviare, ampliare o diversificare la propria attività”.

Il provvedimento rappresenta un traguardo storico per tutti i professionisti pugliesi inquadrati in Ordini professionali – come commercialisti, avvocati, architetti, ingegneri, consulenti del lavoro, geologi, medici, veterinari ecc. – che potranno, d’ora innanzi, ricevere contributi in conto impianti nella misura massima del 45% degli investimenti realizzati a valere sulla misura del titolo II capo terzo. L’interlocuzione tra Regione Puglia e Ordine dei Commercialisti era stata avviata con un protocollo di intesa – siglato nel 2017 dall’assessore Loredana Capone e dal presidente dell’ODCEC Bari Elbano de Nuccio – la cui attuazione ha visto al lavoro la dirigente della sezione Competitività e Ricerca dei Sistemi Produttivi della Regione Puglia Gianna Elisa Berlingerio e, per l’ODCEC, il consigliere con delega alla Finanza e Internazionalizzazione Michele Locuratolo, con i rispettivi staff.

“In Puglia – prosegue il presidente de Nuccio – si è messo in atto un percorso virtuoso basato sul partenariato tra Regione e Ordine, considerato da ambo le parti uno strumento particolarmente efficace per la promozione e diffusione delle misure di sostegno agli investimenti a favore delle PMI”. “Una delle principali sollecitazioni attivate nel partenariato – dichiara Michele Locuratolo – è stata proprio quella relativa alla inclusione dei professionisti tra i beneficiari delle agevolazioni sugli investimenti di competenza regionale; va dato atto alla Regione Puglia di aver proceduto con determinazione nella giusta direzione”. Il protocollo ha visto altre previsioni concretizzate: dal contributo tecnico – professionale fornito dall’Ordine alla Regione nell’ambito delle attività di programmazione regionale, all’istituzione di un Osservatorio della Finanza agevolata per fornire ai commercialisti un servizio permanente di informazione sulle opportunità offerte in materia di finanziamenti agevolati.