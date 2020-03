San Severo, “gel igienizzante”: studenti realizzano “AMUBIO”

“.

Foggia, 02 marzo 2020. “I nostri allievi della 1° BIO impegnati nella produzione e realizzazione di “, gel igienizzante che verrà distribuito gratuitamente all’interno del nostro Istituto, compatibilmente con le scorte molto limitate a nostra disposizione. Un impegno in prima fila contro l’, meglio conosciuto come COVID-19. Un flaconcino è stato consegnato al Dirigente Scolastico che ha apprezzato l’operato degli studenti! Complimenti ai nostri ragazzi!

Lo riporta la pagina IS “Minuziano Di Sangro Alberti” San Severo che aggiunge: “Ci stanno giungendo richieste per i flaconcini del nostro “Amubio”. Precisamo che la produzione di questo flaconcino è servita unicamente a scopo didattico ai nostri allievi che frequentano appunto il corso di Biotecnologie Sanitarie per realizzare una esperienza di laboratorio: pertanto le richieste di cui sopra non possono essere assolutamente evase. Ci scusiamo con tutti se il post in oggetto, ad una prima stesura, non è stato sufficientemente chiaro in tal senso!“.