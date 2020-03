Sanità, Emiliano stabilisce i tetti di spesa: elenco

Bari, 02 marzo 2020. La Giunta regionale ha approvato oggi i tetti di spesa per l’anno 2020 per ogni singola azienda sanitaria locale (in allegato). Si è reso necessario stabilire tetti di spesa per singola Azienda Sanitaria Locale, rispetto al tetto complessivo del 7,96% per la spesa farmaceutica convenzionata per l’anno 2020. La giunta ha preso atto che questi tetti potranno essere oggetto di aggiustamento nel corso del 2020 a valle della determinazione definitiva del valore complessivo del fondo sanitario regionale. Questo valore di € 600.357.947 è inclusivo della spesa netta (sottratta di tutti i payback) e del ticket fisso a carico del cittadino.

Per quanto riguarda i dati sulla spesa farmaceutica (disponibili fino a dicembre 2019) si evidenzia un andamento della spesa netta su base annua pari € 617.913.430 che, al netto della somma dei payback rilevata per la Regione Puglia dai dati del Monitoraggio AIFA Gen-Sett 2019 in proiezione a 12 mesi, risulta pari a € 612.612.879. Sulla base di tali dati è possibile apprezzare i significativi miglioramenti della spesa per l’assistenza farmaceutica convenzionata che nel triennio 2017/2019 si è ridotta di circa 80 milioni di euro, anche se a livello regionale si rileva ancora la presenza di uno scostamento dal tetto di spesa, sebbene diminuito sensibilmente rispetto agli anni precedenti.

La Giunta ha dato mandato anche ai Direttori Generali delle Aziende pubbliche del SSR di porre in essere ulteriori azioni per il potenziamento delle attività di controllo nei confronti dei medici prescrittori che non rispettino le linee guida regionali ed aziendali in materia di appropriatezza prescrittiva di farmaci, determinando un utilizzo inappropriato delle risorse pubbliche ed il superamento dei tetti di spesa previsti dalla normativa, con particolare riferimento ai farmaci riconducibili alla categorie terapeutiche per le quali nel corso del 2019 risulta essere stato registrato un marcato scostamento nei consumi. Ricordiamo che per specifiche categorie di farmaci (antibatterici, inibitori della Pompa protonica, anti infiammatori etc) nel corso del triennio 2017/2019 la Regione ha provveduto a dare disposizioni ai Direttori Generali delle Azienda pubbliche del SSR al fine di porre in essere azioni per incrementare il monitoraggio e l’appropriatezza delle prescrizioni mediche emesse.