Stornarella, Coronavirus: sanificazione plessi scolastici comunali a fini preventivi

“Nonostante il decreto del Ministero della Salute preveda la pulizia di scuole e ambienti non sanitari solo lì dove abbiano soggiornato casi confermati di ‘covid-19’, abbiamo concordato con la DS del nostro Istituto Comprensivo la. Gli interventi saranno effettuatial termine delle lezioni in modo da consentire la regolare ripresa delle attività scolastiche Lunedì 9.

Inoltre per dare seguito alle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica disposte con ordinanza del Presidente della Regione Puglia del 26 febbraio u.s., abbiamo previsto la fornitura di dispenser di soluzioni disinfettanti per il lavaggio delle mani sia per gli uffici comunali che per tutti i plessi scolastici e per il liceo”.