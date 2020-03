“Vox”, dopo il sold out di Uto Ughi continua “Musica Felix”

Continua Musica felix 2020, la rassegna che sta registrando il tutto esaurito ad ogni appuntamento. Ed infatti dopo il sold out di Uto Ughi al teatro Giordano, si continua con, quarto appuntamento della kermesse organizzata dalla Fondazione Apulia felix. Il fascino coinvolgente delle sonorità del quintetto di violoncelli, vera e propria tavolozza dell’espressività e potenzialità del canto, si fonde suggestivamente con l’incredibile vocalità del controtenoreper una emozionante celebrazione della “vox” umana. Dal repertorio barocco a musiche originali di Haendel, Vivaldi, Rossini, Verdi, fino a trascrizioni di famose arie d’opera, ecco la proposta intrigante ed innovativa della rassegna.

Sul palco dell’Auditorium Santa Chiara protagonista indiscusso è Maurizio Di Maio, cantante, attore, tenore e sopranista che proporrà un concerto suggestivo sia per il programma scelto che per la formazione: un controtenore e cinque violoncellisti. L’artista non è nuovo a spettacoli di grande successo, vantando numerose collaborazioni televisive per la Rai e Mediaset e diverse produzioni discografiche come corista di Giorgia, Renato Zero, Lucio Dalla, Ornella Vanoni, Simply Red, Luciano De Crescenzo, Micheal Bolton. Con lui sul palco l’Apulia Cello Ensemble, costituito da Giovanni Astorino, Giuseppe Carabellese, Giovanna D’Amato, Daniele Miatto e Luciano Tarantino; l’ensemble è formato da cinque violoncellisti vincitori di concorsi, prime parti in varie orchestre italiane, docenti nei Conservatori statali e attivi da anni sia in campo solistico che cameristico in tutto il mondo.

I sei artisti offriranno al pubblico un concerto dalle timbriche estremamente raffinate in cui la “voce” dei cinque violoncelli si sposerà con quella del controtenore per formare un sestetto dal sound inconfondibile e di raro ascolto. Musica felix è organizzata dalla Fondazione Apulia Felix Onlus di Foggia, presieduta dal Prof. Giuliano Volpe, con la direzione artistica del M° Dino De Palma e del M° Gianna Fratta, il patrocinio e il contributo della Regione Puglia – Assessorato all’Industria Turistica e Culturale, del Comune di Foggia, del Teatro “Umberto Giordano”, dell’Associazione Musica Civica e con il sostegno dei soci della Fondazione. Ingresso con abbonamento o con biglietto in vendita presso l’Auditorium Santa Chiara (Piazza Santa Chiara, 1 – Foggia) dalle ore 18.00 di venerdì 6 marzo al costo di 12 euro. Ingresso ore 19.30 – inizio ore 20.00.

Il biglietto può essere anche prenotato chiamando il numero 3929892331.