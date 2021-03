Accordo tra Policlinico e ASL BAT per costituzione DICUNT

Foggia, 02 marzo 2021. E’ stato firmato questa mattina l’accordo tra il Policlinico Riuniti di Foggia e l’Azienda Sanitaria Locale BAT per la costituzione del Dipartimento Interaziendale di Chirurgia Urologica con Nuove Tecnologie (DICUNT).

Erano presenti oggi il Commissario Straordinario del Policlinico Riuniti di Foggia Dott. Vitangelo Dattoli, il Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Locale BAT Avv. Alessandro Delle Donne, il Direttore Sanitario del Policlinico Riuniti Dott. Franco Mezzadri, la Dirigente della Struttura Affari Generali e Privacy Dott.ssa Laura Silvestris, il Direttore della Struttura Complessa universitaria “Urologia e Centro Trapianti” del Policlinico Riuniti di Foggia Prof. Giuseppe Carrieri e il Direttore della Struttura Complessa “Urologia e Andrologia” del P.O. di Andria – Asl BAT Prof. Luigi Cormio.

Il Dipartimento Interaziendale consente, in virtù del know how delle risorse umane e delle risorse strutturali, di ampliare notevolmente l’offerta di chirurgia urologica con nuove tecnologie riducendo drasticamente le relative liste di attesa e promuovendo la mobilità attiva.

Il Dipartimento Interaziendale è costituito dalla Struttura Complessa di “Urologia e Centro Trapianti” del Policlinico Riuniti di Foggia, diretta dal Prof. Giuseppe Carrieri, e dalla Struttura Complessa di “Urologia e Andrologia” del P.O. di Andria – Asl BAt, diretta dal Prof. Luigi Cormio e garantirà un team di Urologi che potranno svolgere le attività necessarie al conseguimento degli obiettivi del Dipartimento presso le sedi dipartimentali.

Il DICUNT risponde, inoltre, perfettamente, alle esigenze formative dell’Università di Foggia, in particolare quelle derivanti dai Corsi di Laurea in Professioni Sanitarie presenti presso entrambe le Aziende e della Rete Formativa della Scuola di specializzazione in Urologia che insiste su entrambe le Aziende.

Il Dipartimento soddisfa correttamente, anche nel suo acronimo, le necessità che le Aziende “dicunt”, quindi informino l’utenza sulle reali potenzialità delle nuove tecnologie e sulle offerte disponibili.